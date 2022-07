A Castellana Grotte la 12^ edizione del “WDM The International Festival” con quattro serate all’insegna della danza

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, dal 3 al 10 luglio, la Città delle Grotte torna leader nella scena internazionale della danza, divenendo un villaggio globale dal respiro cosmopolita grazie alla 12^ edizione del “WDM The International Festival”.

Nella cornice della villa comunale Tacconi, dal 7 al 10 luglio 2022, quattro piacevolissime serate di intrattenimento all’insegna della danza per godere della bellezza e dell'energia positiva che sprigiona dalle performance di talentuosi giovani danzatori, espressione di un gioioso melting pot internazionale.

Durante il “WDM The International Festival” Castellana Grotte si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto animato da moltissimi performer provenienti da tutto il mondo. Per queta edizione sono 19 i Paesi presenti, fra cui Stati Uniti, Canada, Sudafrica, Estonia, Francia, Russia, Belgio, Nuova Zelanda e naturalmente Italia, per un totale al momento di 260 stagisti.

Sin dal suo debutto, ormai oltre 10 anni fa, il World Dance Movement si è posto all’attenzione degli addetti ai lavori come un prestigioso evento estivo di straordinaria qualità in termini di intrattenimento artistico e valenza delle performance. Esso offre a tanti giovani e promettenti danzatori la possibilità di accrescere il proprio bagaglio esperienziale attraverso la partecipazione a stage, il cui altissimo livello formativo è assicurato dalla partnership con l’autorevole Broadway Dance Center di New York e da coreografi di fama mondiale che vantano collaborazioni artistiche ai massimi livelli dello show business planetario.

Anche questa edizione registra la partecipazione di coreografi ed insegnanti che rappresentano l’eccellenza del panorama cosmopolita della danza, prima fra tutte la cofondatrice del WDM Michele Assaf e poi Bruno Collinet, Vito Cassano e Claudia Cavalli, Joshua Pelasky, Sabatino d’Eustacchio e Federica Angelozzi, Elias Lazaridis, Rosellina Goffredo, Nicola Monaco e Fabrizio Prolli per classi di danza classica, moderna, contemporanea ed area.

Grande novità di quest’anno sono le lezioni inclusive per ragazzi diversamente abili presso l’associazione “Fiorire Comunque” tenute da Patrizia Cribiori e Stefania Belotti che propongono lezioni, oltre che di danza, anche di musico terapia sia per i ragazzi di “Fiorire Comunque”, sia per gli aderenti all’associazione “Ugualmente Artisti” che raggiungeranno la Puglia dalla provincia di Milano per prender parte per la prima volta al WDM.

Un progetto dal forte valore inclusivo perché la danza è un linguaggio ancestrale che, molto oltre la ragione, parla attraverso emozioni e sensazioni, che sa raccontare la gioia di vivere, ma anche il dolore, che si esprime con il corpo, ma anche con gli occhi e l’anima. Sostenendo il diritto universale di espressione anche artistica, nel pieno rispetto delle diversità di ciascuno come valore aggiunto all’umanità multiculturale, questo nuovo progetto del WDM ne esprime l’essenza che si fonda nella capacità di confronto ed accoglienza attraverso l’arte coreutica.

Anche in questa edizione non mancheranno importanti occasioni di crescita professionale con le audizioni per l’Accademia Kataklò di Milano e per la nave da crociera Royal Carriben.

Main sponsor dell’edizione 2022 sono le Grotte di Castellana srl il cui generoso supporto è determinante per la realizzazione della manifestazione in villa comunale. Il Consiglio di Amministrazione della società in house del comune di Castellana ha colto l’importanza del WDM International Festival in termini di promozione turistica della Città di Castellana e di sostegno all’indotto economico del settore, dando vita ad una proficua partnership.

La serata di apertura in villa comunale è giovedì 7 luglio con lo spettacolo di danza aerea “Con Te Mimmo” a cura della Compagnia Eleina D con le coreografie di Vito Cassano. Un omaggio a Mimmo Daoli, fondatore e già Presidente del WDM, la cui garbata e rassicurante capacità di costruire e mettere assieme ne hanno contraddistinto l'agire di una vita, facendone un mentore per molte ragazze e ragazzi che nella sua visione di arte come mescolanza di espressioni e linguaggi che si intrecciano dando vita a nuove forme, hanno trovato una dimensione ed una una strada da percorrere.

A seguire, venerdì 8 sarà la volta del Galà del WDM che vede on stage tutte le ballerine e ballerini del workshop, sabato 9 e domenica 10 sono infine le serate dedicate ai concorsi di danza.

Quattro stimolanti serate in cui la danza si fa veicolo di armonia fra le genti, simbolo di pacifica convivenza, espressione della multiculturalità come opportunità e rispetto della diversità, viva espressione di grazia e bellezza, giovinezza e vigore, voglia di vivere e progettualità, tutto quello di cui tutti abbiamo bisogno dopo la crisi pandemica.