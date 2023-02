Al Galleria di Bari prosegue la rassegna 'Original Version', con 'Decision to Leave' di Park Chan-wook

Giovedì 23 febbraio (spettacoli alle 18 e alle 21), prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», la rassegna settimanale di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Decision to Leave», scritto e diretto da Park Chan-wook, tra i cineasti più importanti e influenti del cinema coreano, diventato famoso in tutto il mondo nel 2004 per il pluripremiato «Old Boy». «Decision to Leave», presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, ha vinto il «Prix de la mise en scéne».

Nella trama, Hae-joon è un detective infallibile e un marito insoddisfatto: quando si trova alle prese con un caso di suicidio, ritiene che si tratti in realtà di omicidio. Per questo indaga sulla moglie cinese della vittima, Seo-rae, ma se ne innamora all'istante. Attraverso una sottile rete di seduzione, Seo-rae sembra soggiogare Hae-joon, che però ha un'intuizione che potrebbe ribaltare il corso dell'indagine.