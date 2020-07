Degustazioni in masseria | 10.08.20 | 2° appuntamento | Birranova

Fino a pochi giorni fa era visibile nel cielo la coda di ghiaccio della cometa NEOWISE. E’ una di quelle emozioni che capitano poche volte nella vita, tanto che si farà rivedere “soltanto” tra 6.683 anni. Guardare il cielo, leggersi all’interno delle sue luminose stelle, aspettare di esprimere un desiderio al passaggio di una “stella cadente”… sono cose che l’uomo fa da quando ha alzato gli occhi alla buia notte. E se provassimo a farlo insieme, magari con una birra in mano (ce ne saranno 4!) lontano dall’inquinamento luminoso della città, nella quiete della campagna?



Birra G’nostra – Degustazioni in Masseria



Per il 10 Agosto, nella notte di San Lorenzo, presso la Masseria “La Mandra” del caro Giuseppe, ci sarà il secondo appuntamento delle serate degustative organizzate dalla nostra/vostra Birreria Attenti al Luppolo.



Le birre “on draft” saranno 4 capi saldi del Birrificio Birranova dell’amico Donato Di Palma. Marziana, Beva, Abboccata e NovaTripel! Come le abbineremo? A questo ci hanno pensato come al solito i nostri Domenico e Michele (una birra da 30 cl per ogni portata!):



Antipasto: Mozzarelle artigianali di Giuseppe, Zucca Fritta, Melanzane grigliate, Barbabietola rossa

Primo: Riso Venere ad insalata con tocchetti di pollo, piselli, sedano, carota e mais (senza pollo come alternativa vegetariana)

Secondo: Brasciole di Asino al sugo (hamburger di ceci come alternativa vegetariana)

Dolce: Profitteroles



La serata è su prenotazione e con posti limitati, per rispettare le norme e la vostra sicurezza soprattutto. Potrete chiamare a questi due numeri: 3493021770 – 3318983663 o venirci a trovare direttamente in Birreria.



Il costo della cena degustativa è di 30 euro a persona.



Siete pronti ad alzare lo sguardo al cielo per una stella e ad abbassarlo per un sorso di birra?



Buona vita e buona birra a tutti!