Al Piccinni una lezione di teatro con regista e cast di "Perfetti sconosciuti". Domenica l'iniziativa 'Portami con te'

Sino all'11 febbraio è in scena a Bari al Teatro Piccinni lo spettacolo "Perfetti sconosciuti" per la regia di Paolo Genovese, nell’ambito della stagione del Comune di Bari, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Sabato 10 febbraio alle ore 11 appuntamento con Dentro la scena, una lezione di teatro, a cura di Cooperativa I bambini di Truffaut, dal titolo “Non un problema da risolvere ma una realtà da vivere”, dialogo attorno allo spettacolo Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese.

Partecipano Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Interviene Domenico Colucci, co-founder e ceo di NexToMe. Modera Giancarlo Visitilli. Ingresso libero, prenotazione su eventbrite https://bit.ly/49gM8Ze

Per la recita dell'11 febbraio sarà attivo anche il servizio “Portami con te”. Mentre gli adulti si godono lo spettacolo, i bambini potranno vivere l’opera teatrale in una dimensione di gioco, in uno spazio tranquillo e allestito per loro. Gli incontri saranno ispirati agli spettacoli a cui i genitori assistono, così da poter avere argomenti comuni sui quali adulti e bambini possano incontrarsi all’uscita del teatro. L’appuntamento è alle ore 17.30 nella sala consiliare comune di Bari con il laboratorio “Chi c’è, c’è” (età 5-10 anni), a cura di SPINE Bookstore con la trasformante partecipazione di Susi Danesin. I laboratori si terranno nella Sala Massari del Comune di Bari e saranno attivati con minimo 10 – massimo 20 partecipanti. La partecipazione è gratuita e riservata a bambine e bambini il cui genitore sia in possesso del biglietto dello spettacolo in programma. Per prenotarsi https://bit.ly/483KJEp