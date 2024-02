Diodato in concerto a Bari con il suo primo tour nei teatri: tappa al Petruzzelli

''Eccolo qua, il mio primo tour nei teatri. Non faccio che pensarci in questi giorni frenetici, forse perché tutto parte da questo teatro sanremese che negli anni mi ha regalato emozioni fortissime e spero possa essere lo stesso anche per questo nuovo viaggio": coì Diodato ha annunciato durante i giorni della Kermesse sanremese il suoi tour nei più grandi teatri della penisola.

Il cantante pugliese farà tappa a bari presso il Teatro Petruzzelli il 1 ottobre 2024