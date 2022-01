Dirò d’Orlando…e d’altre follie d’amore, testi di Ariosto, Virgilio, Ovidio

Venerdì 25 marzo 2022 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce i riflettori si accendono su “Dirò d’Orlando… e d’altre follie d’amore” insieme alla voce recitante di Maurizio Pellegrini e al pianoforte di Benedetto Boccuzzi.



Un evento in Puglia che muove i propri passi dal celebre paladino di Ariosto, impazzito per amore della bella Angelica, e approda ai sacrifici e agli amori vietati raccontati nelle insuperabili pagine latine: dove finisce il nostro senno quando termina un amore? Siamo ancora noi stessi o non lo siamo più? Finisce sulla luna insieme a quello d’Orlando? O per mare insieme al cuore di Leandro? O trafitto da cento dardi come quello di Eurialo?



I testi eterni di Ariosto, Virgilio e Ovidio rivivranno nella interpretazione di Maurizio Pellegrini, attore di prosa, regista, interprete radiofonico, cantante e lettore incallito, diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, laurea in Canto al Conservatorio Rota di Monopoli, voce di molte produzioni per Fonderia Mercury e Radio Svizzera Italiana e collaborazioni con Radio 3 Rai, Audible e Storytel. Accompagnato al pianoforte da Benedetto Boccuzzi, eclettico e appassionato pianista, compositore, improvvisatore e insegnante, che si esibisce in Italia e Europa come solista e in formazioni da camera, ha pubblicato “À Claude” (Digressione Music, 2021), da subito un successo di critica internazionale, e vede le sue composizioni eseguite in Italia, Germania, Spagna e Romania.



Un appuntamento per ritrovare se stessi, perdersi nei folli pensieri che da queste pagine immortali continuano a urlare il proprio dolore eppure la propria irrinunciabile gioia d’amare.