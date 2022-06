Divinatione 5… i giardini di Puglia a Gioia del Colle

Moda, arte e solidarietà saranno le grandi protagoniste dell'evento denominato "Divinatione 5… I Giardini di Puglia", che si terrà dal 10 al 12 giugno presso il Chiostro del Comune di Gioia del Colle. Dopo quasi tre anni di pandemia di Covid-19 e restrizioni, si tornerà a respirare aria di alta moda in provincia di Bari.



Si tratta di un vero e proprio incubatore di idee, passioni e amore per il mondo del fashion che unisce stilisti e artisti del Sud Italia, in particolare delle regioni Puglia, Sicilia e Basilicata. Il grande evento è ideato e coordinato dal noto e apprezzato stilista pugliese Pietro Paradiso ed è patrocinato dal Comune di Gioia del Colle, dalla fondazione UI TOGETHER e dal Rotary Club Internazional.



L'ex Convento dei Frati Domenicani del ‘400, che oggi ospita gli uffici comunali, sarà allestito dal partner "Esecuzione Verde" vincitore del premio Euroflora 2022.



“Divinazione nasce come un progetto di territorio che prende vita per dare spazio alle capacità artistiche di chi interpreta la moda nel senso più vero del termine - precisa il fashion designer Pietro Paradiso -. Il Sud del nostro Paese è una culla di eccellenze, di artigianalità e di storia di piccole realtà che portano in luce la loro arte. La gioia di stare insieme e di condividere queste giornate ha guidato i nostri passi”.



Il 10 giugno sedici brand, che rappresentano altrettante eccellenze del mondo della moda e della gioielleria, sfileranno per dare vita ad uno spettacolo magico. Alla conduzione ci sarà la presentatrice tv Alina Liccione. Pensiero completamente dedicato alla sostenibilità sabato 11 giugno, quando ci sarà una battuta d’asta il cui ricavato verrà devoluto a favore della fondazione UI TOGETHER del Policlinico di Bari, per il reparto di Senologia, dove gli artisti sono già presenti con forme di volontariato.



Tutti i dettagli del programma verranno annunciati nel corso della conferenza stampa che si terrà martedì 7 giugno alle ore 18:00 presso la Sala Javarone del Municipio di Gioia del Colle a cui prenderanno parte il sindaco di Gioia del Colle, Avv. Giovanni Mastrangelo, l’assessore alla Cultura Avv. Lucio Romano, la presentatrice televisiva Alina Liccione e il direttore artistico del format, lo stilista Pietro Paradiso.