A Mola "Docu Training Workshop", corso di formazione gratuito sul documentario tenuto da Graziana Saccente e Francesco Dongiovanni

All’interno del festival IGNOTI ALLA CITTÀ è in programma il “Docu Training Workshop” (gratuito con prenotazione obbligatoria tramite form online entro il 12 dicembre, info 345.2699139) a cura di Graziana Saccente e Francesco Dongiovanni, un incontro formativo dedicato a registe, registi, autrici e autori con un progetto documentaristico in fase di sviluppo per analizzare momenti fondamentali come la presentazione del proprio lavoro, la realizzazione di un dossier e la preparazione al pitch con le produzioni.

Il workshop si svolgerà venerdì 15 dicembre, ore 16.00, al Castello di Mola di Bari, location che ospiterà l’intero programma di IGNOTI ALLA CITTÀ, sono previsti infatti documentari, talk, mostre, live (ingresso gratuito) in programma giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 dicembre. L’iniziativa è ideata e diretta da Camera a Sud Impresa Sociale, realizzata con la preziosa collaborazione di Officina dell’Arte, nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia, Apulia Film Commission e Comune di Mola di Bari.

Graziana Saccente è visual designer, laureata in comunicazione visiva e multimediale presso l’Università IUAV di Venezia. Finisce il suo percorso universitario con una tesi intitolata “Meccanismi di censura nel cinema. L’Italia negli anni Sessanta”. Nel 2015, completa il Master in Cinema Documentario presso la UAB di Barcellona. Durante la sua carriera si specializza nell’ambito del graphic design, della fotografia di paesaggio e del video, interessandosi sempre di nuovi media e progetti sul sociale. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile della Comunicazione per l’associazione Officina dell’Arte. (www.grazianasaccente.it)

Francesco Dongiovanni vive e lavora in Puglia, nel 2008 fonda la Casa di produzione cinematografica Murex e, insieme ai suoi stretti collaboratori, realizza – in qualita? di regista e autore – film documentari e di ricerca presenti in festival cinematografici nazionali e internazionali, e su diverse piattaforme VOD. I suoi lavori si focalizzano sullo studio del paesaggio, degli archivi, della memoria, della storia delle immagini. Si occupa di cinema anche a livello accademico, con un dottorato attualmente in corso presso il DAMS dell’Universita? degli Studi di Bari, dedicato a un progetto di ricerca nell’ambito dei Film Festival Studies. (www.francescodongiovanni.com)

Ignoti alla città è realizzato nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1.

