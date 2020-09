ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXI Stagione di musica da camera 2019-2020, I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA



R.SCHUMANN Adagio e Allegro op.70

M.GLINKA Sonata in re min.

H.VIEUXTEMPS Sonata in si bem. magg. op.36



Benedetta Bucci viola

Umberto Jacopo Laureti pianoforte



Il timbro scuro e morbido della viola incontra la varietà e pienezza armonica del pianoforte: il programma è incentrato su tre compositori dell’Ottocento che hanno dedicato alla viola pagine di grande interesse compositivo. Ad esempio Robert Schumann che con l’Adagio e Allegro op. 70 offre una nuova possibilità espressiva al corno (strumento dedicatario in origine) ma la sostituzione con la viola non ne attenua il valore musicale: un poetico brano cantabile di grande suggestione sonora precede un movimento rapido e appassionato. Il nome di Michail Glinka compare di rado nei programmi cameristici: eppure il carattere malinconico ed elegiaco della sua incompleta Sonata in re min. per viola e pianoforte costituisce un modello esemplare delle atmosfere galanti e intimiste della musica russa nel momento di avvio di quella epopea estetica. Segue a conclusione del programma la Sonata in si bem. magg. op.36 del belga Henri Vieuxtemp, uno fra i più importanti violinisti-compositori coevo di Paganini, molto attivo come virtuoso in tutta Europa: la sua musica colpì l’attenzione di R.Schumann che ne segnalò la profonda interiorità. L’esecuzione è affidata alla giovane promessa della viola, Benedetta Bucci e al pianista Umberto Jacopo Laureti, musicisti di talento lanciati verso una brillante carriera concertistica.