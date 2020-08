Double face: Gianfranco Menzella 4et a Palazzo Pesce

Sabato 26 settembre 2020 alle 20.45 (I set) e 22.30 (II set) Palazzo Pesce è “Double face” insieme al sax tenore di Gianfranco Menzella, alla tromba di Andrea Sabatino, al pianoforte di Bruno Montrone e alla batteria di Fabio Delle Foglie.

Un concerto in Puglia per assaporare l’ultimo lavoro di Gianfranco Menzella: sei brani, tra cui due composizioni originali, in cui si integrano perfettamente il be-bop e l’hard bop, le due facce del sassofonista. E al sassofono ci sarà proprio Gianfranco Menzella, diploma con lode in Sassofono al Conservatorio Duni di Matera e in Musica jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, una carriera fatta di collaborazioni del calibro di Fabrizio Bosso, Jerry Bergonzi, Eric Marienthal, Kenny Werner e John Allred, e concerti per i più prestigiosi festival tra cui Umbria jazz e Vancouver Jazz, accompagnato alla tromba da Andrea Sabatino, diploma con il massimo dei voti in Tromba e Musica jazz al Conservatorio Schipa di Lecce, una ricca attività di trombettista jazz con orchestre e in trasmissioni RAI, e collaborazioni con, tra gli altri, Sergio Cammariere, Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater, al pianoforte da Bruno Montrone, pianista, organista e compositore jazz, laurea con il massimo dei voti in Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari, un’attività concertistica con Joe Magnarelli, Enrico Rava e Adam Pache, solo per citarne alcuni, e una discografia che vanta già più di venti titoli, e alla batteria da Fabio Delle Foglie, autodidatta sulle note di Pino Daniele, Stevie Wonder e Jamiroquay, diploma in Musica Jazz al Conservatorio Piccinni di Bari e una ormai ventennale carriera al fianco di, tra gli altri, Guido Di Leone, Arisa e Nick The Nightfly.

Una tiepida serata di autunno per lasciarsi trasportare dalle armonie libere e improvvisate di quattro talenti uniti dall’amore e dalla passione per la musica.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.