Musica, evoluzione, espressione: la rassegna di musica dell'AncheCinema continua con Anna Maria Stella Pansini e il duo Valente-Larosa

Prosegue con due appuntamenti, martedì 15 e giovedì 17 novembre, ore 20:30, la rassegna di musica classica MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE organizzata da AncheCinema, in collaborazione con l'associazione Mozart Italia - sede di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Giovanna Valente. Seconda settimana che si apre con “Debussy, Fauré, Granados - impressioni, suggestioni, simbolismo”, concerto vocale con Anna Maria Stella Pansini (soprano) e Giovanna Valente (pianoforte) per concludersi con “Da Mozart a Ravel: la grande musica europea” del duo pianistico Valente-Larosa.

Si parte, dunque, martedì 15 alle ore 20:30, con il soprano Anna Maria Stella Pansini e Giovanna Valente al pianoforte in “Debussy, Fauré, Granados - impressioni, suggestioni, simbolismo”, concerto vocale impostato sulle romanze da camera, o da salotto, affermatesi nel '700, soprattutto nei salotti di famiglie nobili, inizialmente in Francia col nome di romance. Composizioni musicali di grande suggestione espressiva, per voce e pianoforte, le romanze sono di struttura variabile e di carattere prevalentemente sentimentale e, a fine '800, sono tornate in auge attraverso la produzione di famosi compositori italiani, francesi, spagnoli, e grandi operisti che hanno dedicato la loro vena creativa anche a questa suadente forma musicale.

Vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali, Anna Maria Stella Pansini ha ricoperto i ruoli principali del repertorio operistico italiano. Svolge un’intensa attività concertistica, dedicandosi anche al repertorio sacro. Giovanna Valente, invece, ha sempre affiancato all’attività concertistica quale pianista solista – che l’ha portata ad esibirsi con notevoli consensi di pubblico e di critica in molte città italiane ed estere – un’intensa attività pianistica in varie formazioni cameristiche con strumentisti e cantanti. Ha tenuto concerti in Italia, Austria, Jugoslavia, Romania, Ungheria, Francia, Germania, Polonia, Finlandia ed America del Sud.

Chiude la settimana, giovedì 17 alle 20:30, “Da Mozart a Ravel: la grande musica europea” del duo pianistico Valente-Larosa. Un piccolo viaggio tra le soavi melodie, piene di intimo lirismo poetico, e le atmosfere cariche di bellezza, passione e storia dei compositori, tra i più amati ed emblematici, della musica europea tra fine '700 e fine '800: Mozart, Beethoven e Ravel. Un viaggio, originale e vario, messo in opera con composizioni originali e/o trascritte per duo pianistico a 4 mani.

Il duo pianistico di recente formazione Valente-Larosa possiede una propria specifica identità determinata dal fatto di essere composto da una decana della scuola pianistica di Bari, Giovanna Valente, e da una delle sue migliori e brillanti allieve, Concetta Larosa, anch’essa ora docente di pianoforte presso il Conservatorio “N. Piccinni”. Il duo si è subito affermato nel panorama concertistico nazionale e internazionale per la notevole intesa delle due esecutrici, per la ricchezza e varietà timbrica delle loro esecuzioni; doti, queste, che hanno catturato l’attenzione e la stima di pubblico e critica.

MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE è una rassegna che proseguirà fino al 19 dicembre dedicata alla musica classica, del ‘900 e contemporanea: musica colta, nota e rinomata, affiancata a pagine e generi musicali di rara esecuzione, coinvolgendo sia autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale, che giovani promesse e giovani professionisti già segnalati dalla critica.

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE | ORE 20:30

Debussy, Fauré, Granados - impressioni, suggestioni, simbolismo

Soprano Anna Maria Stella Pansini

Pianista Giovanna Valente

Programma

G. Fauré Aurore

Clair de Lune

Les Berceaux

Au bord de l’eau

Après un rève

C. Debussy Nuit d’étoiles

G. Bizet Ma vie a son secret

F. P. Tosti Chanson de l’adieu

E. Granados Amor y odio

El majo timido

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE | ORE 20:30

Da Mozart a Ravel: la grande musica europea

Valente-Larosa duo pianistico a 4 mani su musiche originali e trascrizioni

Programma

W. A. Mozart Sonata per pianoforte a 4 mani KV 381 in re maggiore

Allegro- andante – allegro molto

L.V.Beethoven Sinfonia num.5 op.67 in do minore

Trascrizione a 4 mani di U. Ulrich

Allegro con brio- andante con moto- allegro- allegro

M. Ravel La Valse, poema coreografico per orchestra nella trascrizione per piano a 4 mani di Lucien Garban

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€

- abbonamento 60€

+ diritti di prevendita

Biglietti e abbonamenti disponibili online su Vivaticket

INFO

SMS/WhatsApp 329 611 22 91