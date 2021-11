A Locorotondo Libri nei vicoli del borgo: Mariolina Venezia presenta il libro "Ecchecavolo - Il mondo secondo Imma Tataranni"

In Anteprima a LIBRI NEI VICOLI DEL BORGO arriva Mariolina Venezia, scrittrice e sceneggiatrice per la TV (Don Matteo La Squadra) vincitrice del Premio Campiello e Autrice per Einaudi, dei romanzi, "Maltempo" "Come piante tra i sassi" "Rione Serra Venerdì" "Via del Riscatto" dai quali è tratta la fortunata FICTION di RAI UNO, “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” ambientata nella splendida Matera. La seconda edizione della serie è in onda da fine ottobre.

Mariolina Venezia presenterà a Locorotondo Domenica 7 Novembre ore 19 (Chiesa della Madonna della Greca) in anteprima il suo ultimo libro “ECCHECAVOLO Il mondo secondo Imma Tataranni” Einaudi Editore in uscita Martedì 2 Novembre.

E’ possibile prenotare l'evento direttamente su EVENTBRITE da qui https://bit.ly/3pfRJvf