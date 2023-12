Gli scatti più iconici del fotografo statunitense Elliott Erwitt in mostra al Teatro Margherita di Bari

La città di Bari si prepara ad ospitare una nuova ed esclusiva mostra di respiro internazionale durante le festività natalizie e non solo: dal 28 dicembre al 31 marzo 2024, infatti, il Teatro Margherita di Bari farà da cornice all’esposizione fotografica Elliott Erwitt Icons.

Organizzata e promossa da CIME in collaborazione con Sudest57, curata da Biba Giacchetti e sostenuta dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, la mostra Icons è il concentrato della genialità di Elliott Erwitt, un percorso fotografico che racchiude la sua lunga vita professionale attraverso le sue più celebri fotografie, nonché quelle da lui stesso predilette. Uno spaccato della storia e del costume, interpretati con l’ironia ineffabile di Erwitt e con la sua vena surreale, talvolta potentemente romantica. Questa esposizione costituisce il primo autentico tributo alla sua memoria esattamente un mese dopo la sua scomparsa, avvenuta il 29 novembre scorso.

La mostra rappresenta un tributo affettuoso e un'occasione unica per il pubblico di immergersi nell'eredità visiva di un maestro: Erwitt. Noto per il suo sguardo poetico sulla vita quotidiana e per la sua capacità di trasformare momenti fugaci in opere d'arte, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della fotografia. Un modo per onorare la vita e l'eredità di un artista che ha saputo catturare l'anima del nostro tempo con la sua lente unica: un addio commovente e, allo stesso tempo, un'opportunità di celebrare la vita di un uomo che ha saputo fermare il tempo attraverso il suo obiettivo, regalando al mondo una collezione di icone indelebili.