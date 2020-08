A Rutigliano il concerto e la presentazione del libro di Erica Mou

Per la rassegna letteraria e musicale «Un Borgo di Libri e Canzoni», è in programma Martedì 1° Settembre, alle ore 21, in Piazza Colamussi, nel Borgo Antico di Rutigliano, «Nel mare c’è la sete» con Erica Mou.

La nota cantautrice pugliese, introdotta dal giornalista Gianni Capotorto, si esibirà in un concerto live e dialogherà con la docente di Lettere Dominga Lepore sul suo libro, «Nel mare c’è la sete», in cui la giovane artista demolisce la retorica zuccherosa delle relazioni d’amore, facendo emergere come, dietro ogni coppia perfetta, possa nascondersi un doppio fondo inaspettato.

Ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione e rispetto delle norme anti-Covid. Prenotazioni dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20:

tel. 320.9041603 (InfoPoint Pro Loco Rutigliano).

