Musica, rassegna artistico-musicale, mostre e recitazione per l'Estate a Noci 2020

𝗡𝗢𝗖𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟬

𝗚𝗹𝗶 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮





20 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐴𝑛𝑓𝑖𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 – 𝑂𝑟𝑒 20:30

𝗢𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗔 𝗘𝗡𝗡𝗜𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗥𝗜𝗖𝗢𝗡𝗘

Concerto bandistico a cura della Banda cittadina “S. Cecilia-G. Sgobba” di

Noci con la partecipazione di Studio Danza di Rossella Bianco e Marialisa

Daprile. Dirige: Giacomo Lasaracina



Link: evento: https://www.facebook.com/ events/301258237603720/





21-22-23 𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝐵𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜

𝗕𝗔𝗥𝗦𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗔𝗥𝗧𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝟰^ 𝗘𝗱𝗶𝘇.

Rassegna artistico-musicale a cura dell’associazione Luminares



Venerdì 21 agosto

_Ore 19.30

Presentazione Barsento Arte 2020

ALBEDO L’alba di un pensiero

Antonio Pasquale Prima – pittore



_Ore 20.30

THEY COME FROM THE SEA

Inaugurazione della mostra fotografica di Alessandro Cirillo



_Ore 21.00

A MADRE DO QUE DE TERRA

VENTANS DUO

Fabrizio Piepoli – voce/chitarra/santur/tamburo a cornice

Vito Maria Laforgia – viola da gamba/effetti



Sabato 22 agosto

_Ore 20.30

BREATH

Mara Capirci – danza

Mariasole De Pascali – flauti



_Ore 21.30

ERA SOLO UN RAGAZZO

tratto dall’omonimo poema di Guido Celli

Guido Celli – voce recitante

Caterpillar – voce recitante



Domenica 23 agosto

_Ore 11.00

SOSTIENE LE BLANC

L’Arte della viola da gamba

Gaetano Simone – viola da gamba

Pierluigi Ostuni – tiorba/basso continuo



_Ore 17.30

PASSEGGIATA NEL BOSCO

Escursioni artistiche a cura di Puglia Trek&Food



_Ore 21.00

FREEDOM OF MOVEMENT

Jabel Kanuteh – kora/voce

Marco Zanotti – batteria/percussioni



Link evento: https://www.facebook.com/ BarsentoArte