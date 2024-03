Incontro 'Le buone mani per l'Ucraina' a Bitonto

Non c'è un solo modo per parlare dell'Ucraina, quello dei dibattiti e delle opinioni, spesso contrastanti.

Se ne può "parlare" in maniera "diversa", offrendo aiuto concreto alle migliaia di sfollati nei centri di accoglienza e ai migranti giunti nelle nostre città.

Ancora una volta, il volontariato si conferma una leva formidabile: operatori e mediatori culturali saranno protagonisti dell'incontro Le buone mani per l’Ucraina, in programma venerdì 22 marzo alle 18,30 presso la redazione di Primo piano, testata online dell’area metropolitana barese, in via XXIV maggio 14 a Bitonto. All’incontro, introdotto dal direttore Mimmo Larovere, parteciperanno Marco Tribuzio, responsabile di Buone Mani, Angelo De Matteis, volontario di Uniti per l’Ucraina, Olha Pohudina, professore associato National Aerospace University “Zhukovsky” di Kharkiv - PHD Politecnico di Bari, Yuliya Rakovska, Phd Odesa National Law Academy.

L’iniziativa s’inserisce nell’ambito della mostra fotografica ?EPEXPECT? (Il crocevia) del fotoreporter Daniele Mastrolitti, organizzata da Primo piano e dedicata ai profughi rumeni ospiti del centro di prima accoglienza Hosir di Hrubieszów in Polonia. Ingresso libero.