EXPERIENCE ON THE ROAD



Gioca nelle città la più entusiasmante esperienza ON THE ROAD!



Sarete guidati attraverso enigmi configurati online utilizzando cellulari o iPad.

Il gioco inizierà con una chat dove riceverete le istruzioni e le modalità di gioco.

Il vostro percorso vi porterà a scoprire i segreti viaggiando attraverso le vie di Bari.



Non sarete più chiusi in una stanza ma potrete vivere la città a qualsiasi ora del giorno o della notte in un'esperienza unica.



Siete pronti a scappare e a risolvere le avventure?

Si... avventure perchè ci sono sempre nuove esperienze in tante città italiane piene di storia e mistero!



Cliccare sui seguenti link per visualizzare il video:



VIDEO DI PRESENTAZIONE:

https://www.youtube.com/watch?v=vAUw4wDCfrs



VIDEO DELLE REGOLE DEL GIOCO: https://www.youtube.com/watch?v=MHqb7RV9a8c



Una volta che avrete fatto la prenotazione, potete inviare un sms su Whatsapp al numero +393495157800 o +393335687223 su Bari per ulteriori informazioni.