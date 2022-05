FABER | Una storia sbagliata - Come Fabrizio è diventato De André è un viaggio attraverso le storie del cantautore genovese, per scoprire come Fabrizio è diventato De André. Si parte dal primo grande live alla bussola fino al rapimento in Sardegna, passando per la sua nascita, j suoi genitori, la formazione culturale e gli amici: da Paolo Villaggio a Luigi Tenco. Un omaggio emozionante alla scoperta di un'icona della poesia, narrato da Giacomo Giaquinto; storyteller e attore, noto per il podcast "Storie Alternative" e la serie "A Qualcuno piace Cult" su Movieplayer. Al suo fianco la più grande ispirazione di De André: la sua musica; orchestrata dal maestro Mario Margiotta, pianista e compositore. Con lui, la voce di Sofia Cisternino; la chitarra di Lucrezia De Giosa e il flauto di Martina D'Aluisio; in un miscuglio di racconti ed emozioni, voci e parole. Una storia sbagliata, ma ancora così profonda, divertente, struggente, raccontata dagli aneddoti e le canzoni di un uomo che ha sempre vissuto in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione.



SPETTACOLO IL 14 MAGGIO 2022, ORE 21. all' ANCHECINEMA



