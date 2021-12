Falò di Santa Lucia al Macello

Il Mangianastri imbandisce la tavola per un appuntamento fisso del Macello: il falò di Santa Lucia!

Una "calda" serata di dicembre tra fuoco, luci, musica, ritmi e cibo ?



MARKOSKA + GIANNI PINTO in concerto

(improvvisazione ritmica / Putignano)

Il progetto nasce dalla sinergia di due musicisti che si incontrano suonando all'alba di una giornata d'estate.

Loop station e chitarra: Gianni Pinto

Hang drum e cajon: Markoska



PROGRAMMA:

20:30 – Accensione del Falò

21:30 – Performance intorno al fuoco di QUELLI DEL TAIKO

21:45 – MARKOSKA + GIANNI PINTO live

22:45 – Folk Music selection



Quadro e La Divina Puglia prepareranno:

Panini Gourmet American Burger

Scamorza fritta

Pettole Dolci e Salate



INGRESSO GRATUITO con SUPERGREENPASS



Grazie all'Assessorato alla Cultura, Turismo, P.I. del Comune Di Putignano



Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

#WeareinPuglia #MacelloPutignano

