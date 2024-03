Falò nell'Aia ad Alberobello: riscoperta delle tradizioni tra musica, canti, balli della tradizione popolare e convivialità

Dopo il grande successo di visitatori che nel weekend del 16 e 17 marzo hanno riempito le strade di Alberobello in occasione della prima edizione del St. Patrick – Trulli Edition, il 18 marzo la festa continua in Largo Martellotta fino a mezzanotte tra live music e intrattenimento. Sullo sfondo, sapori e profumi tipici del territorio per farsi trasportare in un viaggio sensoriale che ha già catturato grandi e piccini fra gli stand delle numerose aziende partner dislocati lungo tutto il percorso pedonale.

Chiudono il programma musicale dei primi tre giorni dedicati alla rivisitazione della Festa di San Patrizio i RockStar, che stasera salgono sul palco alle 19.30 sfoderando i propri cavalli di battaglia nell’attesissimo show “Best of Rock”. Ma non finisce qui, perché le luci dei riflettori resteranno accese in Largo Martellotta ancheil 19 marzo con Falò nell’Aia – Il gusto delle tradizioni, un format in programma martedì 19 marzo e ideato dall’Associazione per la Promozione e il Turismo del presidente Franco Miccolis per riportare in vita il nostro passato. L’appuntamento con la riscoperta delle tradizioni si ispira alle celebrazioni di San Giuseppe, rievocando una straordinaria tradizione locale in cui i rioni gareggiavano fra di loro allestendo i fucarazz tra musica, canti, balli della tradizione popolare e convivialità.

Protagonista silenzioso di queste giornate di festa è il Birrificio Artigianale Bevessere di Alberobello, che affonda le sue radici nell’amore per la birra e nell’attaccamento al territorio attraverso la produzione di birre realizzate con ingredienti accuratamente selezionati e nel rigoroso rispetto dei processi di produzione artigianale. Incastonata in questo fitto calendario di eventi, inoltre, c’è anche la quarta tappa di Choco Italia, un tour che sta portando la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia in giro per l’Italia. I maestri del cioccolato sono ad Alberobello fino a domani per proporre ai più golosi una vasta gamma di prodotti rigorosamente dedicati al Made in Italy e alle piccole produzioni nazionali di eccellenza.

Il divertimento continua anche in occasione della Festa del Papà. Martedì 19 marzo, infatti, sono attesi sul palco i MERIDIO Popular Band, che si esibiscono a partire dalle 19.30 interpretando “Canti e Balli Popolari” per chiudere queste quattro giornate full immersion in grande stile.

Anche queste ultime due serate sono rigorosamente a ingresso libero. Per maggiori informazioni è ancora possibile consultare i tradizionali canali di comunicazione dell’Associazione Pinnacoli. Seguiteci anche su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle novità in programma dal 16 al 19 marzo p.v., condividendo con noi l’entusiasmo e il fermento generati da una festa molto attesa nella Città dei Trulli!