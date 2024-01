Al Petruzzelli arrivano i 'Famila Concert', 8 appuntamenti con l’Orchestra del Teatro dedicati ai ragazzi ed alle famiglie

Quando Dal 12/01/2024 al 12/01/2024 solo domani 18.00

Prezzo Il costo del biglietto per tutti i Famila Concert è di 1 euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri. I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.