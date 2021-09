Fancy women bike ride Bari

Il 19 settembre a BARI arriva Fancy Women Bike Ride, una pedalata tutta al femminile che si svolgerà contemporaneamente in 160 città del mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società.



L'iniziativa nasce dalle donne ed è rivolta alle donne. L'anima di Fancy Women Bike Ride è esuberante, colorata, fantasiosa. Niente tutine di lycra da competizione ma cappelli, tacchi, nastri, vestiti svolazzanti, fiori e palloncini colorati. Il dress code suggerito (anche se ognuna è libera di venire come le pare e piace9 - è quello fancy che inneggia all'esagerazione. La Fancy Women Bike Ride non è solo un evento ludico, ma è anche un momento di affermazione per le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La richiesta di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile è il soggetto sottinteso del movimento.



Si pedalerà lentamente da Largo Luigi Giannella alle 16:00 per 4 chilometri attraversando il centro città. Le mamme possono portare tranquillamente i più piccoli.

