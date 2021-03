"La fattoria degli animali" in streaming gratuito per la rassegna "I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano"

Un altro emozionante spettacolo dall'archivio dei primi 50 anni del Gruppo Abeliano ci aspetta lunedì 22 marzo alle ore 17:00 sul profilo Facebook del Teatro Abeliano (e in replica alle ore 21:30 su Radio PoPizz Tv al canale 881 del digitale terrestre) per l'abituale appuntamento con la trasmissione in streaming gratuito della rassegna "I Lunedì della Prosa con i classici del Teatro Abeliano".

Sarà la volta di uno 'studio' per la messa in scena della trasposizione teatrale del celebre

romanzo di George Orwell

"LA FATTORIA DEGLI ANIMALI"

interpretato in quest'occasione da giovani attori tra cui Chris Chiapperini, regia di Vito Signorile.

"La fattoria degli animali" è, assieme all'altro capolavoro di Orwell "1984", un noto esempio di letteratura 'impegnata' che attraverso la trasfigurazione artistica parla dei pericoli per la democrazia, dei rischi del controllo sociale, della deriva della qualità delle relazioni umane e del l'attitudine umana a perpetuare sottomissioni e privilegi discriminatori.

La grande lezione che se ne trae, non solo dal punto di vista morale, sensibilizza le nostre coscienze e ci incita all'impegno civile a salvaguardia della parità sociale, della comprensione reciproca e della collaborazione non utilitaristica.