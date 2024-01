Torna "Federicus", Altamura si trasforma in un autentico borgo medievale: le date

È giunto il momento tanto atteso! L'APS Fortis Murgia è lieta di annunciare le date ufficiali della XI edizione di Federicus, l'incantevole festa medievale che trasporterà i cittadini di Altamura e i visitatori in un affascinante viaggio nel 1200, all'epoca dell'imperatore svevo Federico II. Dal 26 al 28 aprile 2024, Altamura si trasformerà in un autentico borgo medievale, con figuranti in abiti d'epoca che daranno vita a un'atmosfera magica e coinvolgente, permettendovi di fare un tuffo nel passato. Le edizioni precedenti hanno accolto centinaia di migliaia di visitatori da tutta Europa, e la nuova si preannuncia ancora più straordinaria. Altamura si conferma come la destinazione ideale per gli amanti della storia, della cultura e dell'avventura. Nei prossimi aggiornamenti, condivideremo dettagli esclusivi sull'edizione 2024, entusiasmanti proposte e sorprese uniche che renderanno Federicus un'esperienza indimenticabile. Preparatevi per un avvincente viaggio nel tempo che vi conquisterà e catturerà la vostra immaginazione!