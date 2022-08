Federicus, “D’onor sì degno”, nel centro storico di Altamura l'attesissima festa medioevale edizione 2022

L’edizione 2022 di Federicus intitolata “D’onor sì degno” è praticamente alle porte. Manca poco più di un mese all’inizio dell’attesissima festa medioevale che si svolgerà da venerdì 30 settembre 2022 a domenica 2° ottobre 2022.

L’evento anche quest’anno prenderà luogo nel centro storico della città di Altamura con la divisione nei caratteristici quarti: latino, greco, ebraico e saraceno. A causa dei lavori di rifacimento stradale e dei cantieri di ristrutturazione, tuttavia, ci potrebbero essere delle piccole variazioni riguardanti vie e piazze che potrebbero non essere incluse in questa edizione. Il palco centrale non sarà più collocato in piazza Matteotti – che sarà invece sede di una grande locanda - ma in prossimità di piazza Zanardelli, tra le due ville comunali.

L’associazione APS Fortis Murgia in questi mesi ha dialogato incessantemente con l’ufficio tecnico dei lavori pubblici del comune di Altamura per poter permettere di rivivere la festa così come tutti la ricordavano, nel cuore pulsante della città e in tutta sicurezza. Nelle poche settimane che precedono la festa verranno pubblicati e distribuiti il programma e la mappa ufficiali contenenti ubicazioni e orari dei vari eventi, mostre, attività e attrattive.

Federicus “D’onor sì degno”, 30 settembre e 1-2° ottobre 2022 nel centro storico di Altamura!