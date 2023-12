“I Migliori Anni”, 38esima edizione della festa dell’anziano con messa, pranzo e targhe per le Nozze d’oro

Una nuova veste, nel solco della tradizione, un format consolidato e gli stessi validi obiettivi di sempre: torna, domenica 17 dicembre 2023, l'atteso appuntamento di fine anno organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dedicato alla terza età.

In continuità con la tradizionale Festa dell’Anziano, giunta alla sua 38esima edizione, debutta per il 2023 la festa “I Migliori Anni”, denominazione che sarà adottata anche per il futuro. Confermato il programma: si inizia con la consueta celebrazione eucaristica presso la Chiesa Santa Maria del Caroseno alle ore 11. A seguire trasferimento presso il Grand Hotel La Chiusa di Chietri (sp 172 dei Trulli, tra Alberobello e Putignano). A disposizione il servizio di transfer gratuito con il pullman messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte per il tramite dell’azienda Sita Sud. Alle ore 11, sempre presso il Grand Hotel La Chiusa di Chietri pranzo con intrattenimento musicale dal vivo. La direzione artistica dell'evento è affidata a Pino Recchia: a grande richiesta, in calendario, il ritorno del maestro Gianni Mazza e della sua band.

La festa “I Migliori Anni” sarà anche occasione per consegnare le targhe celebrative a chi, tra gli ospiti, ha raggiunto il traguardo delle Nozze d’oro per i cinquanta anni di matrimonio.

I biglietti sono disponibili fino ad oggi, venerdì 15 dicembre 2023, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Castellana Grotte (primo piano Palazzo Municipale, via Marconi, 9).

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.