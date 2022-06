Festa della Musica 2022, a Bitonto “A party for ART” fra jam session musicali, teatro e mostre d’arte

A tre anni di distanza dalla vincita del bando PIN della Regione Puglia, Asteria Space, realtà impegnata nella promozione artisti pugliesi, fondata dalla giornalista Alessandra Savino, celebra il suo terzo compleanno il prossimo 21 giugno con "A Party for ART" - Asteria Space 3rd Anniversary. Un evento inserito nella programmazione nazionale della Festa della Musica 2022 che ricorre proprio in quella data.

I festeggiamenti avranno inizio a partire dalle ore 20.00 e animeranno la nota Piazza Aldo Moro di Bitonto, su cui si affaccia la sede di Asteria Space, con ogni forma d’arte. La serata vedrà l’esibizione di musicisti e attori che prenderanno parte ad una ricca jam session sotto l’arco adiacente l’ingresso dell’associazione al civico 25 di Piazza Moro.

Tra gli artisti che calcheranno la scena dell’evento all’insegna della musica, spaziando dal jazz al rock, fino al pop e al folk, ci saranno Alberto Modugno, Matteo Palermo, Alberto Iovene, Filippo Granatiero (in arte 21 GRAFFI), Gaetano De Giosa. Non mancheranno intermezzi teatrali a cura di attori e attrici quali Lidia Pentassuglia, Luca Mastrolitti, nonchè Eleonora Volpe insieme alla sua compagnia.

Se la piazza bitontina risuonerà delle performance sotto l’arco, gli spazi interni di Asteria Space ospiteranno un’esposizione di opere d’arte del giovane Antonio Tricarico, dal metaforico titolo “MOSTRI”. Mostri, che cercano di parlarci. Innocui giochi d colori, tempere ed acrilici giocano, si muovono, interagiscono tra loro. I soggetti saltano fuori, il fenomeno è spontaneo, nulla è studiato, nulla è programmato. Il giallo macchia il cartone, il nero attacca la tela, i disegni prendono vita.

Antonio Tricarico, pugliese, si stabilisce in Abruzzo nel 2014, vivendo le sue più importanti esperienze artistiche tra le città di Chieti, Pescara e Napoli. Li sperimenta interessanti modi di d'espressione e di performance da strada come la giocoleria e soprattutto approfondendo capacità d'improvvisazione in musica d'insieme come percussionista e batterista frequentando jam sassion punk, alternative rock, jazz e HC. Dovendo interrompere tali passioni nel Gennaio 2020, intraprende lavori come fattorino e trasportaare diversamente abili. Tali lavori gli permettono di sviluppare sincere doti sensibili, relazionali e di lucida e non condizionata percezione del vero. In Ottobre 2021 riprende l'attività artistica dipingendo e disegnando come sempre fatto, sin da piccolo. Riscopre così la possibilità di poter utilizzare nuovi canali artistici comunicativi utilizzando differenti materiali.

Mediapartner della serata sarà Radio Doppio Zero, mentre il Sottosale – Bar della stradina curerà i drink offerti da Asteria Space per l’occasione al pubblico. L’organizzazione dell’evento è stata sponsorizzata da Brico Rizzi di Bitetto e HDI Assicurazioni di Palo del Colle.

L’ingresso per gli eventi in programma per “A party for ART” è libero e non richiede prenotazione.

Info evento a info@asteriaspace.it o tel. 3773872180