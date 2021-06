Festa della musica 2021 a Locorotondo

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e al Turismo ha aderito all'evento promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e insieme all' Associazione Smile - Organizzazione & Gestione Eventi organizza la Festa della Musica 2021.



Quest'anno, per la prima volta, la musica risuonerà anche nell'agro raggiungendo e animando alcune contrade tra San Marco, Lamie di Olimpia, Trito, Mancini, Nunzio e Tagaro.



L'Amministrazione e l'Associazione Smile stanno lavorando in stretta sinergia per organizzare l'evento in piena sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid-19. Pertanto è obbligatoria la prenotazione all'evento d'interesse, al fine di consentire la gestione in sicurezza dei posti a sedere. Di seguito l'elenco dei gruppi e dei relativi referenti per informazioni e prenotazioni.



Per il borgo si esibiranno:



FANDANGO (SAX QUARTET) in via Nardelli alle ore 19:00,



SCHEGGE DI LEGNO nella Villa Comunale alle ore 19:30;



MAFALDA BACCARO sul Sagrato della Chiesa Madre alle ore 20:00.



I referenti designati, la capienza per location e gli artisti sono:



contrada San Marco (atrio scuola plesso Indiveri) ore 20:00 - MUSICHIAMO

Referente: Giuseppe Carparelli 3891515967;



contrada Lamie d'Olimpia (atrio antistante ex scuola) ore 21:30 - HARD-MACES

Referente: Palma Pentassuglia 3312219499;



contrada Trito ore 20:45 - ADEM

Referente: Luca Pinto 3404836272;



contrada Mancini (aia) ore 21:00 - ACQUASUMARTE

Referente: Vita Gentile 3381877509;



contrada Nunzio ore 21:15 - DENISE E NICOLA

Referente: Cosma Angelini 3279767308;



contrada Tagaro (atrio Chiesa) ore 20:30 - PAKY E FLORA.

Referente: Giovanni Piccoli 3312082556.