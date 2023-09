A Monopoli la XV edizione Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro”

Performance, animazione, musica, ma soprattutto nuovi incontri. Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv torna in piazza a Monopoli con Volontariato in Spiaggia, la kermesse nata per riunire le realtà del Terzo Settore e sensibilizzare i cittadini sui temi della solidarietà nel ricordo di Giovanni Montanaro – già direttore del CSVSN – nella sua città natale.

Giunto alla sua XV edizione, l’evento si conferma un importante momento di condivisione per le associazioni del territorio e per tutti coloro che desiderano conoscere meglio le realtà che quotidianamente si impegnano per il territorio. Una grande festa per salutare l’estate con musica e divertimento e soprattutto celebrare la collaborazione che da anni vede impegnati insieme CSVSN e Comune di Monopoli nella diffusione dei valori del Volontariato e nella realizzazione di progetti a sostegno degli Enti del Terzo Settore.

Protagoniste indiscusse della serata saranno come sempre le associazioni, cui saranno messe a disposizione singole postazioni per raccontare ai cittadini le attività svolte e coinvolgere gli aspiranti volontari nei progetti futuri. Collante della serata poi, volontari-animatori che coinvolgeranno il pubblico con speciali performance. Non mancherà, come da tradizione, la musica: sul grande palco allestito per l’occasione si esibiranno i Biondo Twix, una “party band” che mette l’ascoltatore al centro dello spettacolo. Con un repertorio che abbraccia i grandi successi degli anni 70 e 80, alterneranno momenti di coinvolgimento e amarcord a quelli di dance sfrenata, strizzando l’occhio alla musica dei moderni cantautori. Ad aprire e chiudere il concerto il djset di Misspia, la Dj vintage che ha stregato il sud Italia.

L’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “ Giovanni Montanaro” è per venerdì 8 settembre. La grande festa prenderà il via alle ore 18:30 in Largo Portavecchia a Monopoli.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Monopoli.