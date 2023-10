Prima edizione ‘Festival cittả dei bambini e dei ragazzi’ ad Alberobello

Grazie al contributo di Puglia Promozione, con il patrocinio del Comune di Alberobello e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (CEPEL), l'Associazione culturale Sylva Tour and Didactics dà il via alla prima edizione del Festival Città dei bambini e dei ragazzi prevista per domenica 22 ottobre ad Alberobello. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con diverse realtà culturali del territorio.



“I Bambini e i Ragazzi sono le piccole e i piccoli di oggi che diventeranno gli adulti, gli insegnati, i medici, i professionisti e gli amministratori della società di domani” - spiega il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, e continua – “e se vogliamo che crescendo diventino persone creative e libere dobbiamo fare in modo che interiorizzino, attraverso il gioco, più esperienze possibili per permettergli di stare in relazione con l’altro e di imparare a risolvere i propri ‘problemi’ quando gli si presentano. La nostra Amministrazione intende, anche grazie al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, rendere Alberobello una città sempre più inclusiva e a misura dei propri cittadini. Tutti, dai più piccoli ai più grandi.”



La manifestazione, ricca di incontri, giochi, laboratori e attività culturali, è dedicata a diversi ambiti: arte, musica, natura, ambiente, teatro, danza, letteratura, fotografia, scienza, folklore, cinema e altro ancora.



Nella ricca e intensa giornata di domenica 22 ottobre, la città di Alberobello si colorerà di bambini e ragazzi (dai 2 ai 15 anni) intenti ad approcciarsi a laboratori culturali, distinti per fasce d’età, rendendoli così i protagonisti assoluti dell’evento.



“Il progetto del Festival Città dei Bambini e dei Ragazzi nasce con l’intenzione di creare interazione sociale, culturale e ludica per offrire momenti di condivisione, intrattenimento e crescita per la parte più giovane della nostra società”. Commenta Luca De Felice, Presidente dell’Associazione culturale Sylva Tour and Didactics. “La nostra Associazione è sempre stata attiva nel coinvolgere i più giovani in questo tipo di progetti, ma oggi questa iniziativa nasce per mettere in rete realtà/identità culturali differenti e per dare alla luce a un festival che possa proseguire negli anni e creare programmi sempre più ricchi e coinvolgenti.”



Il Festival prevede una trasformazione giocosa e divertente dello spazio urbano e vede coinvolte diverse aree urbane a volte poco considerate, infatti i laboratori, le attività, gli incontri si svolgeranno in differenti luoghi della città di Alberobello



Sono previsti, inoltre, gli incontri con l'autrice e blogger Maestra Mary e con Angelo Petrosino, scrittore, giornalista, autore di libri per ragazzi e in particolare il "padre" della celebre Valentina, uno dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi.



“Siamo lieti di sostenere e ospitare iniziative culturali e allo stesso tempo creative per le ragazze e i ragazzi che vivono e abitano il nostro territorio, così come per i giovani visitatori che vengono a conoscerci assieme ai loro genitori”. Conclude Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura: La condivisione di esperienze gioiose, pacifiche e nutrienti contribuirà a rendere la nostra città, il nostro Paese e il nostro mondo - anche alla luce dei terribili eventi di violenza e guerra che sono quotidianamente alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali - un posto migliore.”



Per conoscere tutte le altre iniziative in programma clicca qui: https://me-qr.com/it/mobile/pdf/17589483.





Info. 3804111273