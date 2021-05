Festival "Pandèmoni" al Teatro Abeliano di Bari

E' terminata la sospensione delle attività teatrali e culturali sancita per contrastare la pandemia Covid19 e il Teatro Abeliano di Bari riparte alla grande con un Festival multidisciplinare intitolato "Pandèmoni".

Che si abbia o meno abitudine alla fruizione di spettacoli, di certo non è usuale vedere Pandémoni in azione!

Al singolare il termine (dal greco antico) rievoca il 'genio trainante', principio generativo e vitalistico che sprizza dinamismo, scatena energie, attiva avvenimenti nuovi e perciò risulta agente spettacolare e mirabile, per cui un 'pan-démone' si muove piuttosto in molteplici direzioni espressive implicando una pluralità di abilità artistiche e ambiti disciplinari.

I Pandémoni allora si mostrano proprio mentre, inabitando gli artisti in scena, ispirano nuove, audaci performances per il pubblico.

Travolgenti, innovativi, ricostruttivi e ricostituenti, i nostri Pandémoni si manifesteranno in eventi magici, innescando esperienze avvincenti poliedriche e multiverse, grazie alle qualità vivificanti del Teatro, della Danza e della Musica, ormai senza più confini, e attraverso i corpi e i cuori di protagonisti chiamati a rianimare i palcoscenici del mondo, come faranno nelle occasioni dell'omonimo Festival multidisciplinare di nostra ideazione, per tornare a emozioni antiche e nuove, ad esperienze spettacolari sorprendenti e vivificanti.

Le Muse tornano quindi a giocare assieme in un vortice coinvolgente, per soddisfare e sorprendere, spettatori e attori ormai da troppo tempo in fremente attesa e con voglie d’agire moltiplicate.

La qualità e il rigore culturale ed estetico di protagonisti come Elisa Barrucchieri, Raiz, Gianpiero Borgia, Maria Moramarco, Giuseppe De Trizio, ma anche di giovani emergenti come Sarita Schena, che vi partecipano in collaborazioni sempre più organiche e motivate, fanno sì che creatività e virtuosismo caratterizzino spettacoli originali di prosa, concerti all'insegna della sperimentazione, evoluzioni coreutiche che si spingono fino alla danza aerea e acrobatica.

Le attuali condizioni in cui versa lo spettacolo dal vivo in tutto il mondo inducono all’auspicio che PANDÉMONI possa inondare di cultura le nostre menti e accendere di 'pan-emozioni' i nostri cuori.

PROGRAMMA (ingresso per ciascuno spettacolo 10 euro)

29 maggio ore 17:00 e ore 20:30

FLOWING

Resextensa

30 maggio ore 17:00 e ore 20:30

NON TUTTI SANNO CHE…

Resextensa

1° giugno ore 20:30

CAPAFRESCK

Anonima Gr

3 giugno ore 20:30

MUSICA IMMAGINARIA MEDITERRANEA

Raìz e Radicanto

5 giugno ore 20:30, 6 giugno ore 18:00

AMORE

Vito Signorile, Giuseppe De Trizio, Davide Ceddia, Betty Lusito, Sarita Schena

12 e 13 giugno ore 20:30

ITALIAN GRAFFITI

Gruppo Abeliano

15 e 16 giugno ore 20:30

ZVI ZVI: ROSA LUXEMBOURG

Animalenta

17 giugno ore 20:30

NINA BALLA

Claudio Prima & Se.Me.

24 giugno ore 20:30

TRAPUNTO DI STELLE

Radicanto

25 e 26 giugno ore 20:30

COL SUD A TRACOLLA

Vito Signorile, Giuseppe De Trizio, Davide Ceddia

27 giugno ore 20:30

DISCOVERING

Mandala Dance Company

AGUA

Megakles Ballet

29 giugno ore 20:30

QUARTETTO PER LA FINE DEL TEMPO

Compagnia Egribiancodanza

GARBAGE GIRLS

E-Motion Gruppo Phoenix

1° e 2 luglio ore 20:30

FAVOLE DI PIETRA

Uaragniaun

3 luglio ore 20:30

NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO MARE…

Vito Signorile

8 luglio ore 20:30

NEL TEMPO

SpellBound

9 luglio ore 20:30

LA BARCA

Sarita Schena

10 luglio ore 20:30

ESTATE (DA “LE QUATTRO STAGIONI”)

Arearea

23, 24 e 25 luglio

ore 18:30 - ERACLE L’INVISIBILE (€ 15)

ore 20:00 - FILOTTETE DIMENTICATO (€ 15)

ore 21:30 - MEDEA PER STRADA (se si acquista sia il biglietto di Eracle che Filottete gratis quello di Medea)

Teatro Dei Borgia