Degustazioni, masterclass, showcooking e intrattenimento a Sannicandro con il festival dei vini 'Sovra Naturale'

Per la prima volta in Puglia arriva un festival dei vini naturali: si chiama SOVRA Naturale, e si terrà il 21, 22 e 23 ottobre al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. Una prima edizione che ospita più di 500 etichette e vignaioli da tutta Europa, per promuovere una viticoltura sostenibile e valorizzare la cucina locale. A creare l’evento due ragazzi pugliesi under 30 appassionati di vino: Rossana Ferrante e Antonio di Tommaso. Il festival è promosso dal Consiglio Regionale della Puglia e patrocinato dal Comune di Sannicandro di Bari - assessorato alle Politiche giovanili.

Sovra Naturale è l’incontro tra vignaioli, divulgatori e appassionati, un momento di crescita per produttori e consumatori, che possono così confrontarsi all’interno del suggestivo Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. Alla base di tutto, il lavoro dell’artigiano, protagonista della manifestazione: i vignaioli si impegnano, infatti, a raccontare la loro quotidianità, spiegando nel dettaglio la produzione di un vino naturale e i principi che ne sono alla base. Il vino naturale è figlio della viticoltura biologica, di lieviti autoctoni, della vendemmia a mano e di un processo di vinificazione senza aggiunta di solfiti e conservanti.

Per questa prima edizione gli organizzatori di Sovra Naturale hanno selezionato i produttori più? qualificati e promettenti nel campo dei vini naturali tra Italia, Germania, Francia e Slovenia. Nella tre giorni a Sannicandro di Bari sono infatti presenti produttori che adottano pratiche agricole a basso impatto ambientale e che utilizzano fermentazioni spontanee, rispettando rigorosamente i principi di produzione artigianale e il territorio. I produttori selezionati offriranno vini privi di manipolazioni artificiali e di aggiunte chimiche sia nel processo di coltivazione delle viti che nella produzione del vino stesso.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Le porte del festival si aprono sabato 21 ottobre alle ore 16.00 sarà possibile degustare molteplici etichette naturali in mescita grazie alla collaborazione con le enoteche La Staffa, Terruar e Parco Rurale Monopoli. Alle 17.30 c’è una masterclass sulla panificazione “Stili a confronto”, a seguire alle 19 showcooking “Asse Italia-Slovenia” con birra, vino e fermentati in cucina. Durante la giornata ci sarà musica live (Rekkiabilly, DJANFO, Japanorama, Claudio Cellamare, Valentina Tarantino) mentre alle 23.30 parte Earthbeatfest di SOVRA Naturale (ticket 15 euro, info urly.it/3xx7a).

Le giornate di domenica 22 e lunedì? 23 ottobre saranno dedicate alla fiera SOVRA Naturale, incentrata sulla degustazione di oltre 500 etichette di provenienti da tutta Europa con oltre 40 banchi di degustazione per apprezzare l’evoluzione che sta vivendo il mondo dei vini naturali e non solo.

Domenica 22 ottobre segnaliamo inoltre alle ore 15.00 la “Degustazione sensoriale del vino naturale” curata da Lorenzo Macinanti di Solovino enoteca naturale e Vini selvaggi. Alle ore 17.00 da non perdere Marcel de Cocq, blogger e scrittore di vino naturale che terrà una masterclass dal titolo “Trasparency”. Lunedì 23 ottobre arriva in Puglia Giovanni Segni, Export Manager per un selezionato portfolio di cantine naturali italiane ed estere, organizzatore delle fiere Nordic Naturalia (Svezia) e Mondo Natural Wine (Giappone), Head of Content Marketing per Primal Wine. Alle ore 15.00 Segni terrà una masterclass dal titolo “Orange Confidential”. Durante la tre giorni è in programma anche una mostra all’aperto con artisti pugliesi, a cura di Piero Percoco e un’esposizione fotografica.