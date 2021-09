Lettori alla pari, arriva a Terlizzi la prima fiera del libro accessibile

Tre giorni, oltre 21 incontri, laboratori, mostre e seminari. Arriva in Puglia dal 17 al 19 settembre, al MAT di Terlizzi, la «Fiera dei lettori alla pari», il primo festival in Italia dedicato interamente alla lettura e alla letteratura per tutti.

Il padrino d'eccezione dell'evento è Claudio Imprudente, giornalista e scrittore con disabilità e storico fondatore del «Centro Documentazione Handicap» di Bologna, di cui oggi è Presidente Onorario; Imprudente lavora da sempre sull’idea che per le persone con disabilità sia necessario crescere e vivere in un contesto di fiducia e accessibilità, per sviluppare al massimo le proprie potenzialità e abilità.

Ed è proprio in questa ottica che è nata e si svilupperà la tre giorni della «Fiera dei lettori alla pari»: uno spazio di confronto e condivisione con la presentazione di libri per simboli e audiolibri, attività di formazione e incontri con scrittori, illustratori e testimonial d’eccezione, laboratori, seminari, mostre e uno spettacolo teatrale.

Si è cominciato con un incontro aperto il 16 luglio al MAT di Terlizzi per presentare il progetto alla città, alle associazioni e alle attività economico-produttive per co-partecipare al laboratorio creativo che anticiperà la Fiera e servirà a rendere più accessibile il MAT. Il laboratorio farà da apripista a diverse azioni integrate sul territorio (esposizioni di mostre, libri, reading) e promuovere l’accessibilità in città.

Il 17 settembre, primo giorno di Fiera, ci sarà anche l'inaugurazione della mostra «Vietato Non Sfogliare. Libri Accessibili per una cultura inclusiva» allestita negli spazi della Pinacoteca De Napoli di Terlizzi: un'esposizione di libri per l'infanzia accessibili, o attenti al tema della disabilità con più di 100 volumi, italiani e stranieri, di recente pubblicazione che costituiscono uno strumento semplice ed efficace di condivisione e di crescita. Lungo il percorso espositivo sarà è possibile scoprire libri tattili con traduzione in Braille; libri in Lingua dei Segni e con marcatori visivi; libri ad alta leggibilità; libri in simboli; libri senza parole; audiolibri; ebook ossia veri e propri supporti adattati per agevolare la lettura di chi ha bisogni speciali, ma al contempo tanto curati e piacevoli da incuriosire e soddisfare qualunque lettore. A questi si affiancano albi illustrati, romanzi e racconti che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione, offrendone una rappresentazione autentica e multisfaccettata.

«Vietato toccare» sarà in mostra a Terlizzi fino al 4 ottobre, per poi spostarsi alla Fiera del libro di Torino.

Fra gli eventi in programma, sabato 18 settembre, anche lo spettacolo teatrale «Pinocchio» in un allestimento totalmente accessibile. Il progetto «Il Teatro Oltre il Silenzio» dell'Associazione Li.Fra. nasce dal desiderio di abbattere le barriere della comunicazione in campo artistico permettendo la fruizione di eventi (musica, danza, teatro, cinema) anche ai non udenti e non vedenti grazie all'ausilio del LIS (Lingua Italiana dei Segni), dell'audio commento, la sovra titolazione e il respeaking (sottotitolazione in tempo reale).

Tanti gli editori e le associazioni che hanno già aderito alla prima edizione della Fiera: dal 17 al 19 settembre saranno presenti al MAT di Terlizzi Sinnos, Carthusia, Terre di mezzo - Bertoni editore, Beisler Editore, Punto di vista, Uovonero, Homeless book, Storie cucite, Lega del Filo d’oro, Informazione Facile, Centro Studi inbook, Associazione Logogenia, Associazione Auxilia, l’editore Erickson, Associazione Dislessici Italia, Associazione Nazionale Subvedenti

La Fiera e il progetto «Lettori alla Pari» sono destinati a docenti di sostegno, genitori, librai, bibliotecari, educatori e gli stessi lettori con disabilità. Le attività prevedono momenti di formazione sulla lettura e costruzione di libri in simboli e audiolibri, nonché la produzione di merchandising (in collaborazione con la serigrafia del MAT) per veicolare al massimo il concetto di accessibilità.

Il percorso formativo prenderà avvio da ottobre e si concluderà a marzo 2022.

Il progetto, ideato e coordinato da edizioni la meridiana, ha vinto un finanziamento di Regione Puglia legato al bando regionale «Custodiamo la Cultura in Puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali», risultando 28esimo su 51 progetti finanziati.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...