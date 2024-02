Al Cinema arriva la rassegna in Original Version con tutti i film candidati agli Oscar

In vista della prossima cerimonia di consegna dei Premi Oscar, l’11 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, il Multicinema Galleria di Bari organizza la mini rassegna «And The Oscar Goes To…»: in quattro giorni saranno proiettati i 10 candidati all’Oscar come miglior film (tutti proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano), con l’aggiunta del candidato italiano al miglior film in lingua straniera, «Io capitano» di Matteo Garrone. Si parte lunedì 26 febbraio con tre proiezioni: «Barbie» di Greta Gerwig (15,45), «The Holdovers» di Alexander Payne (18,20), «Oppenheimer» di Christopher Nolan (21). Martedì 27 febbraio toccherà a «Killers of the Flowers Moon» di Martin Scorsese (17) e «Anatomia di una caduta» di Justine Triet (21).

«And The Oscar Goes To…» proseguirà poi lunedì 4 marzo con «Io capitano» (15,45) di Matteo Garrone, «Past Lives» di Celine Song (18,20), «Povere creature!» di Yorgos Lanthimos (21).

Martedì 5 marzo la rassegna si conclude con «Perfect Days» di Wim Wenders (15,45), «Maestro» di Bradley Cooper (18,20) e «La zona d’interesse» di Jonathan Glazer (21). Biglietti per tutte le proiezioni a 7 euro (5 euro ridotto). Informazioni su multicinemagalleria.it, 080.521.45.63.