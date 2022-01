Al Teatro Casa di Pulcinella lo spettacolo ''Fior di città''

Sbato 22 e domenica 23 gennaio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella la compagnia teatrale Room to Play di Barletta, specializzata in racconti in natura, che darà vita ad uno spettacolo dinamico, coinvolgente e trascinante con FIOR DI CITTA’

Le nostre città, fatte di strade e palazzi grigi, con poche aree verdi, lasciano poco spazio all’immaginazione.

Incredibile ma vero, proprio nella città più bigia di tutte le città grigie sta per accadere qualcosa di straordinario, un nuovo mondo fatto di verde, fiori e colori sta per prendere vita.

Come sempre, sono i bambini a colmare la lacuna con la loro fantasia, poiché il desiderio di essere felici li spinge a trovare soluzioni innovative e coraggiose.

Lo spettacolo attraverso la voce e il corpo di due attori, racconta e mostra come sia possibile capovolgere il mondo che ci circonda, rendendolo piacevole e vivibile, attraverso tecniche del racconto che, divertendo, stuzzicano la curiosità e generano il desiderio di creare e prendersi cura di un piccolo giardino.

Il ritmo del racconto e è veloce e serrato come le ruote della bicicletta e del carretto che entrano in scena, per dare vita e colore ad una scena spoglia, che di volta in volta si riempie di fiori e risate.

Lo spettacolo promuove in modo divertente e senza moralismi, l’importanza della vita all’aria aperta, della cura del verde e dei giardini, luoghi ideali dove poter crescere serenamente.

Info e prenotazioni 080 534 4660