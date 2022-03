''Fiorello presenta: Fiorello!'' in scena al TeatroTeam di Bari

Rosario Fiorello torna in teatro. E lo fa nel suo inimitabile stile. Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show.

Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman. Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull’Italia e sugli italiani.

NUOVA DATA Lunedì 25 Aprile,

Martedì 26 APRILE, Mercoledì 27 Aprile 2022 ORE 21

PREZZI

POLTRONISSIMA

Intero €65 + 1,50€ *

POLTRONA

Intero € 50 + 1,50€*

1A GALLERIA

Intero € 40 + 1,50€*

2A GALLERIA

Intero € 35 + 1,50€*

* diritti di segreteria

I bambini al di sotto dei 4 anni non possono accedere in Teatro

Si ricorda che è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS (vaccino o guarigione da covid 19) per poter accedere in Teatro e della mascherina FFP2 da indossare all'interno del Teatro e per tutta la durata dello spettacolo.