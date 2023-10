Focacce-Può un’immagine raccontare la bontà di un prodotto? Ad Alberobello appuntamento dedicato al buono e al bello

Profumi dal Ponte, storica panetteria-focacceria- caffetteria di Alberobello (Ba), sarà sede mercoledì 25 ottobre 2023 a partire dalle ore 18:30 di un appuntamento dedicato al buono e al bello. Protagoniste dell’evento saranno le focacce, quelle raccontate dallo specialista di pizza e focaccia Alessandro Lo Stocco nel suo nuovo libro, che insieme al food photographer Michelangelo Convertino sarà ospite, nell’occasione, del padrone di casa Mario D’Oria per una conversazione a tre tutta da gustare.

“Può un’immagine raccontare la bontà di un prodotto?”: sarà questa la domanda da cui si partirà per raccontare l’importanza dell’utilizzo della fotografia come veicolo della bontà di un prodotto. Un momento leggero di riflessione in cui gustare anche con gli occhi la bontà dei prodotti da forno, immaginandone profumi e sapori solo attraverso la vista, e che sarà anche occasione per presentare proprio il volume dedicato alle focacce di Alessandro Lo Stocco, edito da Italian Gourmet, in cui ogni ricetta è corredata dalle splendide immagini del food photographer Michelangelo Convertino. “Focacce – Dall’Italia, dal Mondo, Low Carb e Dolci” è un volume dedicato appunto alle focacce, un viaggio da nord a sud attraverso l’Italia tra storia, cultura e tradizioni, con l’unico scopo di scoprire il mondo delle focacce, dolci e salate, cotte in forno o su piastra, fritte o in tegamino. Dopo l’introduzione tecnica, tra materie prime, tecnica degli impasti e cottura, il volume entra nel vivo con le ricette per provare più di 50 Focacce. La grande novità di questo libro è il capitolo “low carb”: ricette messe a punto dall’autore per andare incontro alle necessità di chi segue una dieta povera in carboidrati.

L’appuntamento si svolgerà nella sede di Profumi dal Ponte in via Barsento n. 8 ad Alberobello (Ba). Sarà possibile assistere alla presentazione all'interno del locale fino ad esaurimento dei posti e all'esterno attraverso un maxischermo. Al termine della presentazione sarà offerta una degustazione gratuita di focacce. Tutte le informazioni sono disponibili sui profili social ufficiali di Profumi dal Ponte.

Alessandro Lo Stocco

Alessandro è cresciuto a Fondi, fin da piccolo è attratto dai prodotti da forno e già dalle scuole medie chiede di fare esperienza in un panificio a Campo di Mele. Si iscrive all’Istituto Alberghiero e nel frattempo trova un impiego in una pizzeria della zona come “ragazzo delle consegne”. Quando si libera il posto di aiuto pizzaiolo, Alessandro decide di fare questa nuova esperienza, avvicinandosi pian piano al sogno della sua vita. Impara il mestiere e insieme al suo maestro inizia a viaggiare frequentando fiere e corsi. Il suo Futuro Croccante inizia a prendere forma. Collabora con aziende di forni e di farine, viaggia tanto in Italia e all’estero, finché gli viene offerta l’occasione di lavorare a New York, dove vive per un anno e mezzo. Qui apre ancora di più la mente e segna in modo indelebile la sua carriera: cresce in lui l’esigenza non solo di fare, ma anche di comunicare

Mario D’Oria

Imprenditore da sempre dedito al lavoro con la volontà di creare una realtà professionale nuova nella proposta di prodotti e nel concept lavorativo. Avvicinatosi alla panificazione fin da giovanissimo, nel 2004, a soli 24 anni, realizza uno dei suoi maggiori sogni professionali: aprire Profumi dal Ponte, panetteria-caffetteria- focacceria in grado di garantire una proposta gastronomica genuina in tutte le ore della giornata. In poco tempo Mario riesce con successo ad affermarsi sul mercato, fidelizzando golosamente i suoi clienti, perfezionandosi, vincendo premi e mettendo la sua professionalità agli altri come insegnante nei centri di formazione professionale e consulente.

Michelangelo Convertino

Dopo aver concluso gli studi come grafico pubblicitario, ha conseguito diversi master nell’ambito della comunicazione tra cui quello in fotografia pubblicitaria. A 29 anni SKY lo seleziona tra i migliori fotografi food italiani. Viene chiamato come giudice a Masterchef Italia, portando la foodphotography per la prima volta in tv. A 24 anni ha realizzato la sua prima copertina importante per Italian Gourmet al fianco dell’executive pastry chef di Fauchon, François Dubinet. Da qui in poi la collaborazione con la famosa rivista culinaria ha dato vita a numerosi articoli, copertine e libri tra cui “La nuova pizza croccante” con Alessandro Lo Stocco selezionato tra I 10 migliori libri sulla pizza e gli scatti con Guillaume Mabilleau, oggi uno tra i pasticceri più seguiti al mondo. Collabora con diverse multinazionali e importanti brand per la realizzazione di ricettari. Con le sue foto porta Napoli in tutto il mondo, collaborando con la famosa catena Rossopomodoro. Un progetto ambizioso che ha portato i suoi scatti per campagne pubblicitarie in più di cento località, dal nord al sud Italia, Londra, San Paolo (Brasile), New York e tante altre città. Ha collaborato con diversi chef stellati. Ha pubblicato FOOD ART, libro in collaborazione con Unilever Food Solution Italia e Federazione Italiana Cuochi che oggi conta più di 20.000 copie stampate. Nel 2022 viene inserito tra gli esperti del mondo food, per parlare di tematiche importanti come la sostenibilità e il riciclo.