Francesco Libetta piano recital: pianisti del XXI secolo a palazzo Pesce

Sabato 10 ottobre 2020 Palazzo Pesce, in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi, ospita nell’ambito della rassegna “Pianisti del XXI secolo” il recital pianistico di Francesco Libetta, “aristocratico poeta della tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale” (Matthew Gurewitsch, «The New York Times»).



Un concerto in Puglia per ascoltare “Un petit train de plaisir” di Gioacchino Rossini, una perla della produzione tarda del compositore pesarese in cui didascalie di testo scritte nella partitura scandiscono il viaggio tragicomico di un treno; la “Fantasia Wanderer” di Franz Schubert, composta nel 1822 e pilastro dell’eterno tema romantico del viandante; e la “Sonata n. 3 op. 58” di Frederic Chopin, scritta nel 1844 e dedicata alla contessa di Perthuis. Pagine ricercate e intense affidate al tocco magico di Francesco Libetta, compositore, direttore e pianista, con una attività concertistica che lo ha portato nelle sale di tutto il mondo, da Villa Medici, Villa Borghese, Palazzo del Quirinale a Roma a Lincoln Center di Miami in Florida, da Carnegie Hall e Steinway Hall a New York a Sala Verdi, Teatro alla Scala, Teatro Manzoni a Milano, solo per citarne alcune, definito da John Ardoin “il più̀ ispirato e creativo” della nuova generazione di pianisti, da Paolo Isotta portatore di “un virtuosismo così miracoloso e un così delicato senso dell’eloquio melodico, da indurci alla domanda: quale altro artista della sua generazione, non solo in Italia, può̀ essergli accostato?” e da Harold Schönberg “maestro di ogni periodo o stile […] il migliore rappresentante del gusto moderno […] che considera il virtuosismo non come funambolismo, ma come un mezzo, dove il significato musicale è più̀ importante di un tecnica che lascia allibiti”, fondatore e direttore artistico del Piano Festival di Miami a Lecce e della casa discografica Nireo.



Una serata esclusiva da non perdere fatta, per dirla con Francesco Maria Colombo del «Corriere della Sera» di “eleganza e charme […] uno smalto, uno spolvero di signorilità e di frivolezza, che credevamo perduto negli archivi dell’interpretazione pianistica”.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.