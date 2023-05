Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 10 giugno 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce omaggia la “Frank Sinatra Legacy” insieme alla voce di Piero Dotti, alla chitarra di Guido Di Leone, al vibrafono di Vitantonio Gasparro, al contrabbasso di Giampaolo Laurentaci e alla batteria di Antonio Ninni.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per ricordare l’immenso Frank Sinatra: omaggiare un gigante della musica può significare riproporne parte del repertorio nel rispetto dei suoi arrangiamenti e dello stile originario di interpretazione delle canzoni, oppure può voler dire ammantare i suoi capolavori di una veste rinnovata per esaltarne ancora di più i tratti inconfondibili.



Ed è questo quello che fa Piero Dotti con questo ensemble di nuova, e particolare, formazione: prende il repertorio dei brani noti e meno noti della imponente discografia del grande Frank e li ?propone negli arrangiamenti originali scritti da Guido Di Leone per una formazione insolita, mai utilizzata da The Voice, in cui chitarra e vibrafono si divertono a disegnare linee di contrappunto che arricchiscono l’ordito musicale e mettono in rilievo la classe della raffinata voce.