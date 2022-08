La talentuosa Frida Bollani fa tappa a Putignano con “Il tassello mancante”

Sabato 27 agosto nel Garden dell’associazione “Il tassello mancante” a Putignano (Ba) si terrà un nuovo appuntamento della rassegna musicale promossa dalla stessa organizzazione, che vedrà impegnata la talentuosa artista diciassettenne Frida Bollani, giovane stella della musica italiana, con una tappa del suo tour nazionale.

Figlia del noto compositore e pianista Stefano e della cantante Petra Magoni ha già evidenziato un particolare talento. Da figlia d’arte, ha preso il meglio dei genitori, infatti suona il pianoforte come il padre e canta allo stesso modo della madre. Circondata dall’arte ha iniziato da piccola per gioco a cimentarsi con la musica e successivamente a sette anni ha iniziato a studiare pianoforte seguita dal maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in braille. Frida, infatti, è ipovedente dalla nascita. Questo però non ha mai rappresentato un ostacolo per lei e cimentandosi con professionalità la giovane artista, che compirà 18 anni a settembre, ha pubblicato a giugno il suo primo lavoro discografico, che sta portando in giro per l’Italia durante questa estate.

“Primo tour” è una raccolta delle sue migliori esibizioni, le più sentite e le più importanti, svoltesi lo scorso anno, che per la pianista rappresentano un nuovo viaggio in musica. La tracklist sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali: da Lucio Dalla e Leonard Cohen a Franco Battiato, fino alla musica della sua generazione da Ariana Grande a Britney Spears.

In apertura di serata si esibirà anche il chitarrista putignanese, anch’egli classe ’94, Gabriele Dalena e come sempre accade negli appuntamenti organizzati dall’associazione “Il tassello mancante”, che uniscono la musica al mondo del sociale, parte del ricavato sarà devoluto all’AIL.

Garden/Il tassello mancante – Corso Umberto I, 81– Putignano (Ba)

Info: iltassellomancantepu@libero.it

Inizio Spettacolo: 21:00