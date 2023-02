Fumarella al Castello Marchione

Un Febbraio ricco di appuntamenti per la Work in Progress Aps, l’associazione che porta avanti da anni un progetto straordinario condiviso a livello locale e nazionale da altri enti e istituzioni: la Maschera strumento di valorizzazione e promozione del territorio, non solo nel periodo carnevalesco. Dal 2019 fa parte del Centro di Coordinamento Maschere Italiane che persegue tali finalità.

Dopo la partecipazione al Carnevale di Acireale (Sicilia), in rappresentanza delle maschere pugliesi iscritte al centro Coordinamento maschere italiane, con Fumarella e la Contessa Roverella promuove "Fumarella al Castello", evento organizzato insieme a 2^ Circolo didattico Via Firenze, Società di Storia Patria per la Puglia, Fai delegazione Conversano.

Appuntamento Giovedì 9 Febbraio, ore 19.00, presso il Castello Marchione (Strada Provinciale 101, Km 6) dove lo scrittore e poeta Michele Grieco presenta il suo ultimo lavoro editoriale “Fumarella”, edito da Paginaria, la terza maschera di Conversano, dopo Conte Smeraldino e Contessa Roverella, iscritta al Centro di Coordinamento Maschere Italiane. L’autore, anche presidente del Comitato Pescarello Scherzarello, maschera di Polignano a Mare, dialogherà con Savia Damato Presidente dell’Associazione Work in Progress Aps, Antonio Fanizzi, presidente della sezione SudEst Barese “Società Storia Patria per la Puglia”, Alessandra Valente, referente Fai del Sud Est barese. Modera la serata la dirigente del 2^ Circolo Didattico Via Firenze, Maria Pellegrini. Un ringraziamento speciale alla docente Antonia Zivoli.



A seguire nel suggestivo Castello Marchione avrà luogo il ballo di Fumarella. La prenotazione è obbligatoria: 3711178436 / 3341042681 / 3385405233.