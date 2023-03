La Gioielleria Aquilino racconta la sua Lolita Lobosco nella gioielleria Aquilino di Bari

La gioielleria Aquilino di Bari il giorno 30 marzo dalle ore 17.30 porta nel proprio store la scrittrice Gabriella Genisi, per un evento di grande fascino. Anche quest’anno il Comune di Bari, in occasione dell’edizione 2023 del Bif&st, ha organizzato il “Fuori Bif&st”, rassegna di eventi collaterali alle attività del Bari International Film&Tv Festival, coinvolgendo attivamente gli esercizi commerciali di Bari.

L’idea è quella di coinvolgere più gente possibile nell’atmosfera magica che si viene a creare in quei giorni, e che tutti, anche coloro che non riescono a partecipare alle proiezioni, possano vivere l’energia e il clima del Bif&st.

La storica gioielleria Aquilino, in Via Sparano 29, aderendo alla call di partecipazione al 'Fuori Festival' del Comune, ha deciso così di organizzare un evento dedicato alla grande popolarità ricevuta dalla scrittrice Gabriella Genisi, che sarà ospite speciale della gioielleria per raccontare curiosità e aspetti del personaggio protagonista dei suoi libri, Lolita Lobosco, il commissario a cui si è ispirata la famosa fiction girata a Bari e andata in onda sulla Rai.

Lolita Lobosco, interpretata nella fiction dall’attrice Luisa Ranieri, è diventata icona di donna moderna e dinamica, fuori dai cliché, imperfetta e verosimile e quindi vicina alle donne, un modello che non smette mai di ispirare, esempio di tenacia e di forza.

Identificativo del personaggio è una collana a forma di labbra rosse, un bacio sospeso, realizzato artigianalmente in ceramica smaltata da Fisoro Gioielli Unici di Vincenzo Delliturri di Rutigliano.

Questa collana è diventata oggetto di culto e desiderata da migliaia di donne che si identificano con la protagonista della fiction e con i suoi valori.

Nell’occasione saranno trattati tutti questi aspetti, ma anche quelli attinenti al grande interesse che si è venuto a creare da ogni parte d’Italia, curiosa di venire a scoprire i luoghi di Lolita Lobosco, magari portandosi a casa l’amuleto a forma di labbra rosse.