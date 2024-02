Al Palazzo Roberti di Mola di Bari la presentazione del romanzo di Gianfranco Vergoni

Giunge al termine la stagione 2023/24 curata dall’Associazione Culturale Like a Jazz (direzione artistica di Lisa Angelillo), atto conclusivo del progetto triennale “La Quarta Parete”. Giovedì 29 febbraio alle ore 18:30 presso il Palazzo Roberti di Mola di Bari, in programma la presentazione de “Il cielo d’erba”, esordio letterario di Gianfranco Vergoni che per l’occasione dialogherà con Lisa Angelillo, con un intervento della Dr.ssa Marina Marini che verterà sulla “discriminazione di genere nel linguaggio contemporaneo” ad arricchire l’evento. Organizzato in collaborazione con la Libreria Culture Cafè di Mola di Bari, questo appuntamento rappresenta l’epilogo della stagione patrocinata e sostenuta dal Comune di Mola di Bari con il supporto di Autoclub Group che ha visto susseguirsi – da dicembre a febbraio – una variegata serie di eventi che ha compreso due concerti – Paolo Daniele e Lisa Angelillo –, il Secondo Festival di Stand Up Comedy e la presentazione del romanzo “Shakespeare Ænigma” di Stefano Reali.

Giovedì 29 febbraio al Palazzo Roberti alle 18:30 (ingresso libero), dunque, in programma la presentazione de “Il cielo d’erba” (Longanesi), esordio letterario del ballerino, cantante e attore Gianfranco Vergoni. Il romanzo ruota attorno alle vicissitudini di Francesco e Viola, due persone che si sono trovate e sposate. Ma l’idillio dura poco, perché Francesco si accorge che Viola è tormentata da qualcosa che la divora da dentro. Un segreto indicibile, forse un altro uomo? Un altro uomo, in effetti, c’è: è Viola stessa. Viola che non è mai stata a suo agio dentro quel corpo, dentro quell’identità. Grazie a Francesco, Viola ha deciso di ascoltarsi e avviare il processo di transizione di genere. L’amore che prova per Francesco non è messo in discussione e lui, guidato da un sentimento incrollabile, decide di sostenere la moglie. Ma è davvero una strada, questa, che si può percorrere in due? Ma l’amore, il vero amore, può davvero resistere a tutto?

Gianfranco Vergoni, perugino trapiantato a Roma, è stato ballerino, cantante, attore. In più di trent’anni di teatro, ha tradotto e adattato copioni e canzoni, curato regie e coreografie, scritto e messo in scena recital e commedie musicali. “Il cielo d’erba” è il suo primo romanzo: un esordio fresco e al contempo maturo, capace di trattare temi di grande attualità come l’identità e la transizione di genere con delicatezza e autenticità.

Giovedì 29 febbraio ore 18:30

Palazzo Roberti | Piazza XX Settembre 60/62 - Mola di Bari

Presentazione del libro “Il Cielo d’Erba” di Gianfranco Vergoni

Ingresso libero