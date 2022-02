Fantamusique Giovinazzo, il concerto Gij Guests con l'omaggio a Mingus

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una speciale ensemble sul palco dell’Auditorium Odeion di Giovinazzo per il terzo appuntamento della rassegna concertistica Fantamusique 2022. Sabato 26 febbraio alle ore 19.30 è in programma il primo dei due appuntamenti di Gij Guests in calendario.

Un concerto che vedrà protagonisti Achille Succi al sax, Roberto Spadoni alla chitarra, Gabriele Mastropasqua (direttore artistico di Fantamusique) al sax, Angelo Verbena al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria. Al pubblico offriranno un repertorio che spazia tra brani inediti e capolavori dalle sonorità jazz. E, per l’occasione, sarà dedicato con un particolare omaggio a uno degli artisti più ‘graffianti’ e irriverenti, che ha saputo rivoluzionare la musica jazz: Charles Mingus. Un viaggio tra i grandi successi del celebre contrabbassista afroamericano per festeggiare il centenario della sua nascita.

L’ingresso al concerto è a pagamento, con biglietto unico al prezzo di 12 euro. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Durante gli appuntamenti sarà garantito il rispetto delle normative Covid per gli spettacoli dal vivo. Per informazioni si possono chiamare i numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978 o visitare le pagine Facebook (facebook.com/gijgiovinazzo) e Instagram di Gij (www.instagram.com/gij_ giovinazzo).