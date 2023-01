“Noi non dimentichiamo”, a Molfetta tutti gli appuntamenti per la Giornata della memoria

Prezzo non disponibile

Sono racchiusi nel cartellone denominato “Noi non dimentichiamo” gli eventi organizzati a Molfetta, con il patrocinio del Comune, assessorato alla cultura, in occasione della Giornata della memoria. Le iniziative coinvolgono, grazie alla collaborazione di Teatri di Bari, delle Associazioni Eredi della storia e Symposium e dell’Orchestra filarmonica pugliese, un pubblico vasto che va dagli studenti del territorio agli adulti.

Il 26 gennaio, alle ore 9.00, all’interno della Chiesa di Sant’Achille, si inaugura la mostra fotografica documentaria, dedicata ai cinquecento molfettesi internati nei campi di concentramento tedeschi. In 25, di età compresa tra i 20 e i 51 anni, persero la vita. La mostra curata dall’associazione Eredi della storia si può visitare, ogni giorno, fino a domenica 5 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20.

Venerdì 27 gennaio, alle 9.30, sempre con l’Associazione Eredi della storia, gli alunni dell’istituto Corrado Giaquinto, allestiranno "L'Albero della Memoria", in ricordo dei caduti nei campi di concentramento, appenderanno ai rami di un albero del parco di via Papa Montini, intitolato al dottor Michele Spadavecchia, alcune targhe realizzate per l’occasione.

Sempre il 27 gennaio, alle 19.30, nella Cittadella degli artisti partono gli appuntamenti a cura dei Teatri di Bari. Prima il 'Concerto della memoria' con il Quartetto d’archi dell’Orchestra filarmonica pugliese, seguito dallo spettacolo teatrale ad una voce di e con Corrado La Grasta a cura del Teatro dei Cipis. L'ingresso è gratuito previa prenotazione presso l’Info Point al numero 351 986 9433.

Martedì 31 gennaio alle ore 19.00, nell’auditorium “don Tonino Bello” della Chiesa di Sant’Achille, sempre su iniziativa degli Eredi della storia, presentazione del libro “Eredi di Guerra – padri e figli nella memoria della Seconda Guerra Mondiale”, a cura di Francesco Minervini.

L’evento sarà arricchito dagli interventi musicali dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, che eseguirà brani tratti dalla colonna sonora del film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni.

Mercoledì 8 febbraio, a cura dei Teatri di Bari, Spettacolo teatrale musicale “Yossi Rakover si rivolge a Dio” con Erica Mou e Cosimo Damiano Damato (per gli studenti degli istituti superiori – ingresso gratuito).