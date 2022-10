Mercoledì 12 Ottobre 2022 dalle 8:00 alle 11:45 il Gruppo Fratres San Rocco OdV di Bari, organizza una giornata straordinaria di donazione del sangue presso la sede de “La Casa delle Bambine e dei Bambini” (CBB) Strada Modugno Carbonara 110 a Bari. La donazione avverrà con l'ausilio dell'autoemoteca del Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari diretto dal Dott. Angelo Ostuni.

Il Gruppo Fratres San Rocco OdV, che dal 1989 opera sul territorio per la promozione della donazione del sangue a favore del prossimo bisognoso, ha accolto la disponibilità offerta da "La Casa delle Bambine e dei Bambini” (CBB), uno spazio in cui grandi e piccoli possono vivere il loro tempo libero in modo attivo ed autonomo, per organizzare una giornata di raccolta straordinaria di sangue, sotto il patrocinio dell'Assessorato al Welfare Alla Città Solidale e Inclusiva del Comune di Bari.

Dai Centri trasfusionali cittadini arrivano sempre più frequentemente le incessanti richieste di sangue per soddisfare le necessità dei reparti e dei pazienti che per patologia hanno bisogno di trasfondere con periodicità.

La coordinatrice del CBB - dott.ssa Maria Palla - ha fortemente creduto nell'attività messa in campo dai volontari del Gruppo Fratres San Rocco OdV ed ha voluto proporre agli utenti della CCB di poter vivere la gioia della donazione.