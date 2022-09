Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria delle ‘Stanze segrete’ dell’Isolato 49 e visita all’antico forno

L’occasione è imperdibile per scoprire un luogo che anche i baresi non conoscono e che riporta indietro nel tempo, addirittura nel ‘500.

L’architetto Maria Piccarreta, Segretario Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, apre le porte del Palazzo di Bari vecchia a cittadini e turisti e mostra alla città l’antico forno “incastonato” nella corte del cosiddetto "Isolato 49”.

L’appuntamento è per sabato, 24 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (la visita dura circa 30 minuti). L’isolato attualmente ospita gli uffici del Segretariato regionale del Ministero della Cultura ed è un aggregato di corpi di fabbrica che conserva l’assetto originario dell’impianto medioevale, unico esempio rimasto a Bari.

Il cuore dell’isolato racchiude un pregevole forno da pane di epoca rinascimentale, generalmente non aperto alla pubblica fruizione. Rimasto in uso dal ‘500 sino agli anni ’80 del secolo scorso, il forno rimanda alla consuetudine della cottura di pane in forni di quartiere gestiti da fornai che ne consentivano l’utilizzo anche a privati. L’iniziativa si inserisce pienamente nello spirito delle Giornate per promuovere e condividere l’apertura di luoghi solitamente non aperti al pubblico e, nel caso specifico, per mostrare e raccontare ai visitatori una suggestiva narrazione della storia millenaria di Bari.

L’ingresso è gratuito a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.00, con turni di visita ogni 30 minuti.