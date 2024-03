È con grande piacere che l’Associazione É Fatto Giorno APS annuncia la presentazione del libro “Giustizia è Poesia: Piccola Antologia Civile” presso la sala consiliare del Comune di Terlizzi il 21 marzo alle ore 19. Questo evento speciale coincide con la Giornata della Poesia, il primo giorno di primavera e la Giornata dell’Associazione LIBERA di memoria e impegno per le vittime innocenti di mafia.

Il progetto “Leggere la Legalità” ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’educazione alla legalità e dei valori civici, soprattutto tra le giovani generazioni. In questo contesto, “Giustizia è Poesia” rappresenta un’antologia unica di opere poetiche e riflessioni sulla giustizia e la cittadinanza, offrendo uno sguardo profondo e significativo sulla tematica trattata dal progetto.

Il libro è stato reso possibile grazie al contributo e all’impegno di numerosi poeti che hanno generosamente condiviso le proprie opere. Desideriamo ringraziare calorosamente Franco Buffoni, Gianpaolo Altamura, Gianpiero Berardi, Nicola Cafagna, Francesco Cagnetta, Vito Davoli, Vito de Leo, Luciana De Palma, Lucia Diomede, Vincenza Di Schiena, Maurizio Evangelista, Mihaela Fediuc, Federico Lotito, Serena Mansueto, Giuliano Maroccini, Gianpaolo G. Mastropasqua, Vincenzo Mastropirro, Raffaele Niro, Gianni A. Palumbo, Anita Piscazzi, Paolo Polvani, Elisabetta Stragapede, e Pasquale Vitagliano per il loro contributo prezioso.



L’iniziativa promosse sono parte integrante del progetto “Leggere la legalità”, finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rientra in un impegno più ampio volto a promuovere la cultura, la legalità e l’inclusione sociale nel territorio di Terlizzi.