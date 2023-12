Gli auguri in musica con l'Eurorchestra

Con il Concerto “Gli Auguri in Musica con l’Orchestra” diretto da Francesco Lentini, soliste al pianoforte Angela Montemurro e Elisabetta Pani, si conclude il Piano Festival San Nicola 2023 dell’EurOrchestra.

Appuntamento per sabato 30 dicembre alle ore 19, nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito.



Con il Concerto “Gli Auguri in Musica con l’Orchestra” si conclude il Piano Festival San Nicola 2023 dell’EurOrchestra, la serie di concerti “intorno” al pianoforte, tenutasi per tutto novembre e dicembre, e divisa in due rassegne concertistiche: “I Doppi concerti del sabato”( matinèe alle 11, e pomeridiano alle 19,) e “I Concerti della Domenica”.

Il concerto conclusivo che si terrà sabato 30 dicembre alle 19, sempre nella Chiesa Spirito Santo a Santo Spirito-Bari, vedrà l’Eurorchestra esibirsi, con la direzione di Francesco Lentini, in un repertorio consono al clima delle festività, con musiche di Vivaldi, Bach, Mozart, Villa Lobos, Bartok.

Chiuderà la serata il brano per pianoforte a quattro mani e orchestra “Dedicato a Gabriella”, della compositrice e pianista Angela Montemurro, che lo eseguirà in duo pianistico con Elisabetta Pani. . Ingresso libero



Info 3284475514- 3406474749.



