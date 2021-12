Il gospel dei Wanted Chorus e le sonorità coinvolgenti di Africa Sonora arrivano a Putignano

Entra nel vivo la programmazione di “Per le strade del Natale”, il cartellone di eventi organizzati dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e Attività Produttive in collaborazione con l’associazione Lavori dal Basso e Leti Eventi. Saranno il gospel dei Wanted Chorus e le sonorità africane del progetto “Africa Sonora” le grandi protagoniste degli eventi in musica in programma questa settimana, insieme ai tanti appuntamenti per i più piccoli e alle attrazioni per le vie cittadine.

A farci compagnia in questi giorni di festa il grande Babbo Natale in monopattino, in cartapesta, creato da Francesco Lippolis e Paolo Mastrangelo per l’associazione Lavori dal Basso. Una vera e propria opera d’arte, posizionata in corso Umberto I (nei pressi del Teatro Comunale), da ammirare in tutta la sua meraviglia fino al 6 gennaio. E dedicato alla cartapesta sarà anche il laboratorio di addobbi natalizi “Ti concio per le feste” a cura di Gesi Bianco, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, in programma mercoledì 15 dicembre alle ore 17:00 al Coworking Barsento10 (info e prenotazioni tel. 328.8939456).

Venerdì 17 dicembre tornano alle ore 18:30 le visite guidate del centro storico a cura di Marianna Piccirilli. Veri e propri tour esperienziali, con degustazione compresa, per scoprire con occhi nuovi il cuore di Putignano e assaporare il gusto della tradizione locale. Tour in programma anche sabato 18 alle ore 15 e domenica 19 dicembre alle ore 17. Info e prenotazioni tel. 328.4571595. Ad aprire le porte del weekend, venerdì 17 dicembre, alle ore 20:00, la chiesa di San Pietro accoglierà il concerto di musica gospel dei Wanted Chorus. La formazione pugliese di riferimento per il gospel che con la sua energia, creatività e carica emotiva coinvolgerà il pubblico in una performance imperdibile. Info e prenotazioni tel. 375.5453515, info@ perlestradedelnatale.com.

Sabato 18 dicembre, a partire dalle 18:00, grandi e bambini potranno incontrare Babbo Natale alla Biblioteca Comunale di Putignano, mentre per le strade cittadine si diffonderanno le note dei musicisti di strada che si esibiranno in performance musicali live in corso Umberto I, Estramurale a Levante, Estramurale a Mezzogiorno e via Roma. La serata proseguirà, dalle ore 20:00 per le vie cittadine, con due appuntamenti a cura del DUC – Distretto Urbano del Commercio di Putignano. La Conturband, 15 elementi tra fiati e percussioni, una formazione che unisce alla tradizione bandistica delle bande cittadine la lezione delle street band americane. Il risultato è un repertorio musicale originale che va dal funk, jazz, blues alla samba latino-americana fino ai travolgenti ritmi balcanici e ai suoni della tradizione cantautorale italiana. E il Circo Teatro viaggiante Pachamama, musici, circensi, trampolisti, acrobati, fachiri che a ritmo di musica e atmosfere festose e poetiche faranno emozionare grandi e piccoli.

Domenica 19 dicembre si farà festa fin dal mattino, a partire dalle 10:00 in compagnia della street band Duboys per le vie cittadine e di Babbo Natale alla Biblioteca Comunale. Sempre in Biblioteca, nella sala Bi.A. – Biblioteca Amica, appuntamento per i più piccoli con Il mangiasogni, racconto animato con burattini e pupazzi, una fiaba moderna piena di humor e allegria (prima recita ore 10:30, seconda recita ore 11:30). Alle ore 17:00 torna alla Biblioteca Comunale il CineKids, l’appuntamento della domenica pomeriggio con i film d’animazione (info e prenotazioni: tel. 375.5453515, info@ perlestradedelnatale.com). Dalle ore 18:00 tornano Babbo Natale, sempre in Biblioteca, e per le vie cittadine i “musicisti di strada”. Chiuderà la serata l’evento musicale “Africa Sonora”, omaggio alla musica e alla poesia africanaorganizzato in collaborazione con S.OL.CO. Onlus. Un progetto del centro poliartistico “Scatola Sonora”, formazione che eseguirà i brani più rappresentativi della musica africana di compositori come Abdullah Ibrahim, Art Ensemble of Chicago, The Heshoo Beshoo Group, Gwigwi Mrwebi e Ntemi Piliso. A fare da cornice alla musica, il poeta musicista Vittorino Curci leggerà poesie di poeti africani. L'evento Africa sonora sarà anche occasione per porre l'attenzione sul difficile accesso all'istruzione per le giovani studentesse tanzaniane, per il cui sostegno nasce l’ultimo progetto di S.OL.CO. “Kijijibus”.